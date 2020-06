AD | Andere regels voor studenten en inwoners Aruba

Oranjestad – Er is nog niet bekend welke lokale verzekeringsbedrijven de verzekering tegen de gevolgen van een eventuele coronabesmetting bij toeristen gaat aanbieden.

Arubaanse studenten hebben mogelijk via hun ziektekostenverzekering al dekking en hoeven zich in dat geval niet bij te verzekeren.

Nu de regering besloten heeft de grenzen stukje bij beetje weer te openen, wordt druk gewerkt aan een protocol om dat op een veilige manier te doen. Een harde eis is dat elke reiziger een coronatest moet doen na aankomst, of een bewijs moet overleggen van een test die kort voor vertrek is gedaan. Dat geldt ook voor lokale mensen die in het buitenland zijn geweest.

De regering heeft Arubaanse verzekeringsbedrijven bereid gevonden een verzekering aan te bieden die dekking biedt voor eventuele ziektekosten, gerelateerd aan Covid-19. De bekende internationale reisverzekeringen sluiten deze dekking momenteel uit.

Ten aanzien van verdere details worden nog regels vastgesteld. De regering verzoekt de bevolking om zich te houden aan de coronaregels, zodat als er onverhoopt toeristen met corona aankomen, de besmetting niet verder wordt verspreid.

Bron: Antilliaans Dagblad