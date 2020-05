AD | Aruba bereidt zich voor op openen grenzen

Oranjestad – Aruba bereidt zich langzaam voor om mogelijk de grenzen vanaf 1 juli te kunnen heropenen. Dat heeft de Arubaanse minister van Toerisme Dangui Oduber afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie aangekondigd.

Het gaat om een voorlopige datum. De interne economie op het eiland zal tegen 15 juni geleidelijk worden opgestart. ,,De volgende logische stap is dus om te beginnen met de voorbereidingen om ook de externe economie te heropenen”, aldus Oduber.

De datum van 1 juli hangt af van de vraag of de lokale situatie dan volledig onder controle is, maar ook van veel andere factoren en ook de benodigde protocollen. ,,Het is belangrijk dat de sector nu begint met de voorbereidingen. Er worden veel protocollen opgesteld voor (en door) hotels, restaurants, vestigingen, de luchthaven, taxi’s, autoverhuurbedrijven en luchtvaartmaatschappijen en deze moeten er zijn voordat de grenzen worden geopend.”

Aruba ontving voor de coronacrisis tot 20.000 bezoekers per week. Oduber: ,,Nu kijken we in eerste instantie naar ongeveer 2.000 personen per week, dus 10 procent van het ‘normale’ aantal toeristen, simpelweg omdat er tijdens deze crisis minder mensen zullen reizen.”

Luchtvaartmaatschappijen Jetblue, American Airlines, Spirit, Copa en Avianca hebben aangegeven weer te willen vliegen naar Aruba. Elke maatschappij zal verschillende protocollen moeten hebben met betrekking tot social distance, ‘aangezien het belangrijkste doel van de regering van Aruba is om iedereen op het eiland en hun toeristen te beschermen en om, indien nodig, goede gezondheidszorg te bieden’.

Oduber zegt dat er nog geen definitieve data zijn vastgesteld, ‘maar we bereiden ons voor met voorlopige plannen tussen half juni en eind juli’. ,,We nemen pas de definitieve beslissing als we alle sectoren aan boord hebben. Ik weet dat er op dit moment veel onbeantwoorde vragen zijn en we zullen ze de komende dagen beantwoorden. Maar deze aankondiging creëert ook het broodnodige perspectief, aangezien duizenden momenteel geen baan hebben.”

