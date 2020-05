AD | Aruba Health & Happiness Code

Oranjestad – Aruba Tourism Authority (ATA) introduceert samen met het ministerie van Volksgezondheid de Aruba Health & Happiness Code. Het certificeringsprogramma omvat een programma voor alle bedrijven die aan het toerisme gerelateerd zijn en bevat verplichtingen op het gebied van schoonmaak en hygiëne.

,,Terwijl we ons voorbereiden op het heropenen van onze grenzen, is het van cruciaal belang dat wij onszelf als toerismebestemming blijven ontwikkelen en innoveren om zowel onze inwoners als toekomstige reizigers optimaal te kunnen beschermen zodra zij voet op Arubaanse bodem zetten”, aldus Dangui Oduber, minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport. ,,We willen dat al onze bezoekers erop kunnen vertrouwen dat wanneer zij naar ons One Happy Island reizen, zij weten dat wij er als eiland alles aan gedaan hebben om de beste veiligheids- en gezondheidsprotocollen te implementeren voor elk deel van hun verblijf.”

De ‘Aruba Health & Happiness Code’-certificering biedt de zekerheid dat elk bedrijf alle maatregelen genomen heeft om voor zowel de eigen medewerkers als de gasten een veilige omgeving te creëren. Het bijbehorende goedkeuringszegel wordt bij elk bedrijf op een prominente plek geplaatst. De lijst van gecertificeerde bedrijven staat op de website van het ministerie van Volksgezondheid. De gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en protocollen zorgen bij elk contactmoment voor een naadloze veilige en schone ervaring voor bezoekers zodra zij op Aruba aankomen. ATA heeft nauw samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid en heeft de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gevolgd om diverse maatregelen te implementeren, zoals het screenen van passagiers, het opnemen van de temperatuur, het in huis halen van medisch personeel, speciale social distancing-indicatoren en verdere beschermings- en beveiligingsmaatregelen. Ook volgt het personeel op de luchthaven een verplichte training Persoonlijke Beschermingsmaatregelen.

Wanneer bezoekers de luchthaven verlaten, treffen zij de ‘Aruba Health & Happiness Code’-certificering met bijbehorende goedkeuringszegel aan op alle taxi’s en andere vervoersmiddelen, evenals bij alle bedrijven die opereren in de sectoren accommodatie, eten en drinken, restaurants en bars, casino’s, winkels en touroperators. ATA heeft een ‘best practices’-gids aan de hotels verstrekt met daarin verregaande schoonmaakprotocollen en normen voor allerlei diensten waaronder bagageafhandeling, veiligheid in de lift, richtlijnen voor de hotelhuishouding, food & beverage-diensten en casino’s. De twee voornaamste pijlers van de best practices-gids zijn het bewaken van fysieke afstand (physical distancing) en ontsmetting. Bezoekers kunnen scheidingswanden van plexiglas bij recepties verwachten, digitale kamersleutels en een contactloos incheckbeleid. Ook grondige ontsmetting van alle openbare ruimtes, kamers en andere plekken wordt toegepast. De nieuwe protocollen beschermen zowel bezoekers als lokalen en gelden ook voor toeristische attracties. Arikok National Park volgt de richtlijnen ook en is bezig om digitale belevenissen te creëren om social distancing te stimuleren. Denk hierbij aan virtuele tours door het park. Voor het eerst in de geschiedenis van het park, gaat een algeheel verbod op het gebruik van ATV’s (terreinwagens) van kracht (vanaf 1 juni), evenals een algeheel verbod op het gebruik van UTV-wagens (vanaf 31 oktober) in beschermde gebieden. Dit draagt bij aan het behoud van de natuur en zorgt ervoor dat minder mensen het park kunnen betreden, waardoor bezoekers een kwalitatief betere beleving krijgen.

Om bezoekers te mogen ontvangen, moeten alle bedrijven zich aan deze nieuwe protocollen houden. Zij worden vooraf door de Arubaanse Inspectie voor de Gezondheidszorg (afdeling hygiëne) gecontroleerd, waarna, wanneer aan alles voldaan is, de bedrijven de ‘Aruba Health & Happiness Code’-certificering en bijbehorende goedkeuringszegel toegekend krijgen. Op 8 mei 2020 kondigde de Arubaanse regering heropening van de grenzen aan voor inkomend vliegverkeer. Voorlopig staat dat gepland voor de tweede helft van juni.

Bron: Antilliaans Dagblad