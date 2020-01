AD | Aruba nummer 1 cruise-bestemming

Oranjestad – De passagiers van Carnival Cruise Lines vinden Aruba de beste cruisebestemming en Oranjestad de beste haven. Dat kregen vertegenwoordigers van de Arubaanse cruise-industrie onlangs te horen.

De delegatie was in Miami met internationale partners in de sector cruisetoerisme, waaronder Carnival Cruise Lines. Namens Aruba was de minister van Toerisme, Sport en Gezondheid Dangui Oduber aanwezig, samen met Ronella Tjin Asjoe-Croes en ceo van Tourism Authority, Marc Figaroa, directeur van Aruba Ports Authority.

De delegatie werd verrast door de aankondiging van Carnival Cruise Lines dat Aruba op wereldschaal de beste cruisebestemming en haven is. Dit is gebaseerd op de beoordelingen die passagiers hebben gegeven voor de vele aspecten van hun reis en route, zoals kwaliteit van de dienstverlening, gastvrijheid, winkelervaring, restaurants en infrastructuur. Aruba is altijd een veelgevraagde bestemming, scoort altijd hoog en scoorde het hoogste in 2019. De gemiddelde score voor Aruba ligt tussen de negen en tien.

De topmanagers van Carnival Cruise Lines roemden Aruba. Ze prezen het teamwerk tussen stakeholders als Aruba Tourism Authority en Aruba Ports Authority bij het implementeren van de visie van de minister en de overheid op gebied van toerisme op Aruba.

Carnival Cruise Lines is ‘s werelds grootste cruiseschipbedrijf en was verantwoordelijk voor het brengen van bijna 200.000 toeristen naar Aruba in 2019.

De minister sprak dankbaarheid uit en benadrukte het belang van het partnerschap tussen Aruba en Carnival Cruise Lines. De bewindsman heeft beloofd om hard te blijven werken om Aruba in de huidige marktpositie te houden.

