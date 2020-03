AD | Aruba sluit grenzen tot 31 maart

Oranjestad – Aruba laat vanaf vandaag tot 31 maart geen bezoekers meer toe, om corona-verspreiding te voorkomen. Dat geldt ook voor mensen uit andere Caribische eilanden. Het verbod strekt daarmee verder dan de vliegverboden van de andere Nederlands-Caribische eilanden die nog wel regionaal luchtverkeer toelaten.

Het betekent verder dat Aruba ook de bezoekers uit de Verenigde Staten weert en daarmee tijdelijk haar grootste toerismemarkt verliest.

Sharline Koolman van Directie Volksgezondheid zegt dat er opnieuw gesprekken zijn geweest met Nederland over eventuele hulp. ,,Nederland zit zelf ook in een situatie dat ze niet snel hulp kunnen sturen in de vorm van personeel. Die hebben ze zelf nodig.”

Het departement heeft een oproep gedaan aan gepensioneerde artsen en verplegers om een reserve-team te hebben op het moment dat het nodig is, aldus Koolman.

Aruba is ook van Colombia afhankelijk voor medische zorg, vooral operaties. Dat land heeft nu haar grenzen dicht gedaan. ,,Dat was voor ons ook een verrassing”, aldus de premier, die zegt dat Arubanen die echt naar het buitenland moeten voor zorg met de air-ambulance kunnen gaan.

De regering riep zondag overheidsdiensten op om alles te doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daar is volop gevolg aan gegeven.

Bron: Antilliaans Dagblad