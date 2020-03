AD | Aruba steeds verder op slot

Oranjestad – Een avondklok, verplichte bedrijfssluitingen en de sluiting van de grenzen voor personen. De regering van Aruba schuift met nieuwe maatregelen de bevolking steeds verder in de richting van een volledige quarantaine.

Vanaf vandaag wordt een verplichte avondklok ingesteld van 21.00 uur tot 6.00 uur. Alleen vitale groepen mogen naar buiten om naar werk te gaan, maar de werknemers van de vitale instanties moeten wel een bewijs van hun werkgever aan de politie kunnen tonen. Personen die zich niet houden aan de avondklok, kunnen een boete krijgen van maximaal 10.000,00 florin.

De politie van Aruba heeft aangekondigd dat ze de avondklok strikt zal handhaven. Beveiligingspersoneel, hotelwerkgevers, werknemers in het afvalbeheer en anderen die ’s nachts werken, moeten ontheffing vragen. Het bedrijf kan dat doen via [email protected]

De bedrijfsbrief moet het logo, de naam van de specifieke werknemer en zijn of haar ID bevatten en moet worden ondertekend door de bedrijfsdirecteur of waarnemend directeur of door de humanresourcesmanager.

Deze uitzonderingsprocedure is niet van toepassing op eerstehulpverleners en staatsbedrijven die voor een hulpvraag op straat zijn.

Alle casino’s, bioscopen en sportscholen moeten hun deuren sluiten. Sportactiviteiten in groepen zijn niet toegestaan. Alle supermarkten, convenience stores, winkels en bedrijven moeten om 20.00 uur dicht, dus na 20.00 moeten de deuren gesloten zijn. Hetzelfde geldt voor bars en restaurants in hotels.

Uitzonderingen zijn: apotheken van wacht, restaurants die maaltijden serveren via de drive-thru en bezorging, benzinestations met dienstverlening/betaling via het raam. Deze zaken moeten om 22.00 uur dicht. Bedrijven die zich niet aan de verplichte sluitingstijd houden kunnen een boete van maximaal 1.000 florin krijgen.

Alle openbare evenementen worden afgelast tot 31 maart 2020. Dit behelst alle overheidsactiviteiten en alle privéactiviteiten waarvoor een politievergunning. was verleend.

Vanaf vandaag worden ingezetenen die in het buitenland verbleven, niet langer toegelaten op Aruba. Toeristen mochten al sinds begin deze week het eiland niet op. Personen die door AZV naar het buitenland zijn gestuurd voor een medische behandeling, moeten AZV bellen om een afspraak te maken om terug te keren naar Aruba en moeten hun AZV-kaart tonen.

De scholen zijn in elk geval tot 31 maart 2020 gesloten. Deze maatregel is van toepassing op alle scholen, kinderdagverblijven en alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de zorg voor kinderen. Bezoeken aan bejaardentehuizen zijn verboden.

De regering van Aruba voert een hulppakket in voor degenen die door de coronacrisis hun baan/inkomen verliezen. Zij krijgen een uitkering en uitstel van betaling voor de vaste lasten. Al deze werklozen kunnen rekenen op 950 florin per maand en regelingen voor de rekeningen van WEB, Elmar, Setar, Volkskredietbank en de FCCA. Huurders kunnen vooralsnog niet uit hun woning worden gezet. Personen die hun baan of inkomen verliezen vanwege Covid-19 kunnen zich bij de FASE-helpdesk inschrijven door gratis 2800707 te bellen.

Bron: Antilliaans Dagblad