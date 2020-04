AD | Aruba Toursim Authority: Voorbereiden op ‘nieuwe normaal’

Oranjestad – ,,We moeten ons nu al gaan klaarmaken voor de periode dat er weer toeristen naar Aruba komen. Dan gelden er nieuwe normen voor dienstverlening, met meer focus op hygiëne en gezondheid.”

De ceo van Aruba Tourism Authority (ATA), Ronella Tjin Asjoe-Croes, heeft een uitgebreide brief gestuurd naar de bedrijven die werkzaam zijn in de toeristische sector. Daarin adviseert ze om vooral niet stil te zitten nu de hotels leeg zijn, maar alvast voorbereidingen te treffen voor de tijd dat de toeristen weer komen.

ATA zelf heeft de handen vol. De organisatie richt zich enerzijds op zichzelf, om te bepalen hoe het hoofd boven water te houden in financiële zin. ATA is voor haar inkomsten immers afhankelijk van de bedragen die toeristen aan luchthaven- en logeerbelasting betalen. Aan de andere kant werkt ATA aan de bescherming van de goede naam van Aruba tijdens deze crisis.

Uit het oogpunt van kostenbesparing wordt sinds een maand vrijwel geen promotie meer gemaakt via de gangbare commerciële kanalen, maar wordt gefocust op sociale en digitale media. ATA verspreidt vooral positieve boodschappen over Aruba als ‘#TogetherWhileApart’ en #HappinessShallPrevail. Het idee is om Aruba onder de aandacht te houden en volgens Tjin Asjoe-Croes lijkt dat goed te lukken.

De ceo ziet een belangrijke taak voor ATA weggelegd bij de heropening van de bedrijven. ,,We werken aan een herstelplan voor het toerisme, samen met AAA, Ahata en Atsa. Het Tourism Recovery Marketing Plan is gericht op wat er moet gebeuren om op de beste manier om te gaan met de heropening van de grenzen. Essentieel is dat we bij de herontwikkeling van ons toeristisch product rekening houden met de draagkracht van Aruba, de bescherming van de natuur en het behoud van het cultureel erfgoed.”

ATA gaat nieuwe normen ontwikkelen voor dienstverlening in het na-coronatijdperk. ,,We moeten ons goed voorbereiden op het ‘nieuwe normaal’, waarin gezondheid en hygiëne een centrale rol spelen. Onze bezoekers moeten het vertrouwen hebben in de veiligheid van Aruba als vakantiebestemming, anders hoeven we niet open te gaan. Dat betekent ook dat er strengere criteria gaan gelden om Aruba binnen te komen”, aldus Tjin Asjoe-Croes.

Voor werknemers en ondernemers in de toeristische industrie biedt ATA de online-cursus van het Aruba Certificacion Program (Mi Compromiso) momenteel kosteloos aan. Voor de komende weken staat een serie webinars gepland, gericht op het maken van herstelplannen en marketingstrategieën. Zo zorgt ATA ervoor dat de toeristische sector zichzelf klaarstoomt voor heropening, zodra dat mogelijk is.

Bron: Antilliaans Dagblad