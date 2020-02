AD | Arubaanse droom wordt nachtmerrie

Oranjestad – Joey van den Berg plaatste in 2017 beach lockers op enkele Arubaanse stranden. De leverancier bleek niet-werkende kluisjes te hebben geleverd en Van den Berg werd hoofdpersoon in het televisieprogramma Opgelicht.

Van den Berg is half Nederlands en half Arubaans. In 2012 verruilt hij Den Haag definitief voor Aruba. Zijn moeder bezit er vakantie-appartementen waarvan Joey mede-eigenaar is. Samen met zijn oom Angelo komt Joey als ondernemer tot het plan om kluisjes te gaan verhuren op het strand. Zogenoemde beach lockers. Strandgasten vragen namelijk vaak waar ze hun kostbare spullen kunnen laten als ze de witte stranden op One Happy Island betreden.

De overheid keurt de plannen goed en de vergunningen zijn binnen. Een grote sponsor dienst zich aan: een lokaal biermerk ziet het helemaal zitten. De leverancier van de kluisjes is het Duitse Yoursafe24. Joey en zijn oom kopen vier volwaardige terminals die volgens Yoursafe één seizoen dienst hebben gedaan op het Spaanse Mallorca. In plaats van de toegezegde acht weken voordat de terminals geleverd worden, duurt de levering in totaal acht maanden.

Als de lockers dan eindelijk kunnen worden uitgepakt op Aruba, blijkt de staat dramatisch. Een kwart van de 400 klusjes is roestig of incompleet. Ondanks verwoede pogingen hebben de lockers nooit gefunctioneerd. Een half jaar lang blijft Joey alles op alles zetten het systeem alsnog aan de praat te krijgen. Yoursafe is niet bij machte oplossingen aan te dragen en schakelt tevergeefs de fabrikant van de lockers in om hulp te bieden. Ook de overheid op Aruba is het zat. Mensen klagen over de roestbakken die op het strand staan. De vergunningen worden ingetrokken. Tot overmaat van ramp trekt ook de grote sponsor zich terug.

Joey eist zijn geld terug maar Yoursafe geeft niet thuis. De oorzaak van het niet functioneren van de kluisjes wordt door de Duitse firma gezocht in een niet stabiel internet. Ook zou Joey niet voldoende stroom voor de kluizen hebben geregeld. Dit blijkt allemaal niet juist.

De directe schade is opgelopen tot minimaal 300.000 euro. De indirecte schade is moeilijk in geld uit te drukken maar Joey schat het zeker op een half miljoen euro. Alleen als het verscheurde sponsorcontract had een waarde van 165.000 euro.

In mei 2018 vindt er een gesprek plaats tussen Joey, de directeur van Yoursafe24 en de locatiemanager. Hierin erkent het bedrijf volledig schuld en is bereid een overeenkomst te sluiten. Hierin staat dat Joey tweeëneenhalf ton binnen negen maanden tegemoet kan zien. Om dit geld te kunnen betalen wil Yoursafe de defecte lockers doorverkopen. Dit ziet Joey absoluut niet zitten. Hij wil niet dat andere mensen de dupe worden van wat uiteindelijk een hoop schroot blijkt. De afgesproken eerste termijn van 20.000 euro wordt door Yoursafe voldaan, maar daarna houdt het op. Yoursafe blijkt niet eens op de hoogte te zijn geweest van de staat waarin de lockers zich bevonden voordat ze vanuit Spanje werden getransporteerd. Ook ontvangt Opgelicht van de producent van kluizen een e-mail waarin staat dat Yoursafe24 de lockers niet door had mogen verkopen naar een partij op Aruba.

Intussen heeft Van den Berg nieuwe kluisjes weten aan te schaffen met de hulp van een nieuwe financier. Ze zijn geplaatst op de stranden en werken prima.

Bron: Antilliaans Dagblad