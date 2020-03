AD | Arubanen mogen huis niet uit

Oranjestad – De bevolking van Aruba mag vanaf zondagochtend het huis niet meer verlaten. Minister-president Evelyn Wever-Croes kondigde gisteravond de aangescherpte maatregelen aan tegen verdere verspreiding van Covid-19.

Inmiddels zijn negen nieuwe gevallen van corona vastgesteld. De teller staat nu op 28 besmettingen. De regering vraagt iedereen met klem om zich aan de richtlijnen te houden. ,,Alleen door afstand van elkaar te houden en de regels te volgen kunnen we de crisis de baas blijven”, aldus minister-president Evelyn Wever-Croes.

Zaterdagavond om 21.00 uur begint de avondklok die duurt tot de volgende ochtend 6.00 uur. Het verplichte thuisblijven, duurt dan minimaal twee weken. De premier spreekt van ‘shelter in place’.

De bevolking mag nog wel noodzakelijke boodschappen doen, zoals voor voedsel en medicijnen. In dat kader ontzenuwde de premier de rondgaande geruchten dat er een voedseltekort zou dreigen. ,,Dat is fake news.” Ook mag men nog naar buiten voor lichaamsbeweging. Wever-Croes gaf aan dat de Ministerraad de beslissing tot ‘shelter in place’ heeft genomen en dat in de loop van vandaag details bekend worden gemaakt over de maatregel.

Bron: Antilliaans Dagblad