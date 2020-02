AD | Arubanen na bezoek China geïsoleerd

Willemstad/Oranjestad – Vier Arubaanse ingezetenen die met KLM vanuit China op Aruba aankomen, worden gedurende 14 dagen geïsoleerd. Dat heeft Dangui Oduber, de Arubaanse minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport gisteren bekendgemaakt.

De minister benadrukte dat zich nog geen geval van het coronavirus op Aruba heeft voorgedaan en dat de isolatie van 14 dagen – gedurende de incubatieperiode – ‘slechts een voorzorgsmaatregel’ is. De vier personen in kwestie waren in China om daar het Chinees nieuwjaar te vieren.

De minister gaf aan dat de isolatiekamer in het ziekenhuis gereed is en dat de vier personen in kwestie ook aan een preventieve controle zullen worden onderworpen vóór zij het KLM-toestel verlaten.

,,Zo proberen we een situatie die zich mogelijk kan voordoen, te controleren”, aldus minister Oduber.

Bron: Antilliaans Dagblad