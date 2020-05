AD | ‘Autonomie is fundamenteel’

Willemstad – Je kan een land niet afrekenen op iets fundamenteels, namelijk de autonomie, vanwege mogelijke fouten die in een bepaalde (regeer)periode zijn gemaakt. ,,Knellen doen de Koninkrijksbanden altijd, in wat voor staatkundig verband dan ook. Zie Sint Eustatius en Bonaire.

En als er ontevredenheid is en zaken verkeerd zijn gegaan, dan moet dat gecorrigeerd worden. Mensen zeggen, ‘van autonomie kan je niet eten’, maar het is meer dan geld”, aldus Maria Liberia-Peters.

Zij toog met drie andere ex-premiers – Don Martina, Mirna Louisa-Godett en Ben Whiteman – deze week naar gouverneur Lucille George- Wout om hun zorgen te uiten over de voorwaarden die Nederland stelt aan het bieden van financiële steun in verband met de coronacrisis.

,,Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, maar wij vonden het als ex-premiers op z’n plaats om onze zorgen te uiten over de relatie in het Koninkrijk. Wij zijn vooral gevallen over de uitlating van staatssecretaris Raymond Knops (CDA) dat de eilanden de autonomie niet kunnen dragen. In de brief staat dat er een speciale entiteit komt voor een eventuele derde tranche. Allemaal stapjes die kunnen leiden tot steeds minder eigen zeggenschap. Er wordt ergens begonnen en we weten niet waar het ophoudt.”

Zij vindt dat de huidige regering het verzoek om financiële steun van Nederland anders had kunnen aanpakken.

,,We moesten niet om 700 miljoen vragen zonder daar ook zelf iets tegenover te stellen.” Tegelijkertijd merkt de ex-premier op dat er veel onzekerheid is op Curaçao en dingen parallel gebeuren.

,,Niet alleen Covid-19, maar ook Venezuela, de olieraffinaderij en de relatie met de Verenigde Staten. Er is te weinig informatie en mensen gaan er hun eigen invulling aan geven. Dat moet voorkomen worden.”

Ook meent Liberia-Peters dat er een gebrek is aan ‘checks and balances’ en sommige besluiten genomen kunnen worden omdat sinds 2010 bepaalde wetgeving niet meer ‘in place’ is. Om hun boodschap luister bij te zetten is ook een verzoek gedaan voor een gesprek met de Vertegenwoordiger van Nederland. Liberia-Peters:

,,Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de Koninkrijksregering en de regering van Nederland. Om die reden hebben de vier oud-premiers ook een gesprek aangevraagd met de Vertegenwoordiging. En nu zult u zich afvragen waarom wij niet met de Curaçaose regering spreken. Laat ik dit zeggen: de regering weet dat ons altijd om advies gevraagd kan worden, maar onszelf aanbieden doen we niet.”

Over het gesprek met de gouverneur stelt zij: ,,Als ieders hart op dezelfde plek is, dan is er een goede sfeer. Wij hebben ons zegje gedaan en er zal wellicht iets van de overkant van de oceaan komen.”

Op de vraag waarom er geen andere ex-premiers bij betrokken zijn antwoordt Liberia-Peters dat Emily de Jongh-Elhage is verhinderd en enkele anderen nog te veel in functies zitten waarbij minder sprake is van onafhankelijkheid. Zo is Etienne Ys betrokken bij de Centrale Bank en Ivar Asjes nog actief ambtenaar. Stanley Betrian en Daniel Hodge hebben alleen korte tijd als demissionair minister- president gefungeerd in een zakenkabinet.

Bron: Antilliaans Dagblad van 28 mei 2020