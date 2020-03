AD | Avondklok op Curaçao nu ‘dagklok’

Willemstad – De avondklok was zaterdag nog niet ingesteld of gisteren is bekendgemaakt dat vanaf vandaag al een opschaling van kracht is en niemand meer zonder dringende reden de straat op mag, een zogenoemd ‘shelter at home’.

Dat komt omdat er nu één besmettingsgeval bekend is waarvan het sterke vermoeden bestaat dat het gaat om een lokale (en dus niet geïmporteerde) besmetting. Daarmee wordt het gevaar van verspreiding van het virus groter en moet met alle macht getracht worden een te snelle besmetting tegen te gaan zodat het ziekenhuis in staat blijft zieke mensen op te kunnen nemen.

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN) heeft gisteren verklaard dat er twintig extra kamers in het oude Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn ingericht en dat er gewerkt wordt aan meer opvangmogelijkheden.

De avondklok (‘toke di keda’) werd zaterdag van kracht en hield in dat niemand zich tussen 21.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends op straat mag begeven. Deze maatregel is nu geldig gedurende de hele dag en nacht, oftewel 24 uur per dag en dat voor in elk geval de komende twee weken. Mensen die zich niet aan de opgelegde maatregelen houden kunnen worden opgepakt door de politie of krijgen een boete opgelegd.

De boetes gaan van minimaal 500 gulden, naar 750, 1.000 en maximaal 2.000 gulden (zie advertentie op pagina 23), zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer keek gisteren tevreden terug op de eerste nacht van de avondklok. ,,De meeste mensen hebben zich aan de regels gehouden. Toch zijn enkele mensen opgepakt en gedetineerd. Onder andere vijf jongeren in de wijk Kustbatterij, die stenen gooiden naar de politie. Ook zijn vier jongeren die gevlucht waren uit het drugsafkickcentrum Brasami en die zich ophielden in de wijk Zwaan opgepakt.

Verder zijn er tussen half zeven en acht uur ’s avonds controles geweest door de politie in samenwerking met het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) om na te gaan of etablissementen hun deuren hadden gesloten. Eén zaak is op last van de politie gesloten en op sommige plekken zijn verkopers en klanten gemaand de plek te verlaten omdat dit al na de avondklok was.

Verder is er aandacht geweest voor één melding van samenscholing.” Ten aanzien van het samenscholingsmeldnummer 917 stelt Zwerwer dat mensen klagen over de onbereikbaarheid. Dat komt omdat er veel gebeld wordt en daarom is er een ander WhatsAppnummer ingesteld te weten +5999-5242480 waar schriftelijk meldingen gedaan kunnen worden. Belangrijk is dat goed uitgelegd wordt waar zich samenscholingssituaties voordoen.

In de dagen die komen zullen de controles in samenwerking ook met het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) worden geïntensiveerd. Mensen die niet kunnen bewijzen dat zij op straat moeten zijn voor werk bijvoorbeeld, kunnen worden opgepakt en gedetineerd of krijgen een boete.

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft zaterdag meer uitleg gegeven over de 24-uurs ‘toke di keda’. Er zijn uitzonderingen.

,,Vitale functies moeten doorgaan en deze mensen mogen wel op straat zijn. Alleen in gevallen van nood en voor werk mag men zich op straat begeven, maar dan moeten mensen zich kunnen identificeren. Het gaat om de politie, artsen, verpleegkundigen, maar ook beveiligingsbedrijven en leden van de pers. Alle bedrijven moeten vanaf vandaag gesloten blijven behalve supermarkten, bouwmaterialenwinkels, toko’s, apotheken (botika’s) en pompstations. Deze bedrijven mogen tot 19.00 uur ’s avonds open blijven.”

Bron: Antilliaans Dagblad