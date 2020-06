AD | ‘Banen 84 medewerkers behouden’

Willemstad – Wasserij Korsow komt in aanmerking voor loonsubsidie over de maand mei. De NOW-uitkering wordt maandag of dinsdag op de rekening van het bedrijf gestort. Dat heeft eigenaar Ben Hoijtink gisteren te horen gekregen van SBAB-directeur Sherwin Casper.

Dat betekent dat het niet nodig is om collectief ontslag aan te vragen voor de 84 medewerkers van het bedrijf. Hoijtink kreeg gisterochtend een telefoontje van de directeur van Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) met het verzoek naar het kantoor te komen. Hoijtink spreekt van een goed gesprek en dat de zaak ‘in harmonie is opgelost’.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van het artikel gisteren in het Antilliaans Dagblad waarin Hoijtink zijn ongenoegen uitte over de gang van zaken rond de mei-aanvraag voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Een beslissing over de aangevraagde subsidie liet op zich wachten, terwijl het bedrijf te maken heeft met een omzetverlies van negentig procent door het sluiten van de hotels.

De eigenaar van Wasserij Korsow stond op het punt om collectief ontslag aan te vragen bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Van faillissement is nooit sprake geweest. De eigenaren zouden de werkzaamheden voor het kleine aantal klanten voorlopig zelf uitvoeren tot de tijden zouden verbeteren. Maar zo ver is het dus niet gekomen. Achteraf heeft Hoijtink begrip voor het standpunt van SBAB-directeur Casper die de stap naar de media afkeurt.

,,We geven daarmee een verkeerd signaal en ook in Nederland krijgt men een verkeerde indruk van wat er hier gebeurt”, geeft Hoijtink toe. Hij zegt het effect van de berichtgeving te hebben onderschat.

,,Ik geef de heer Casper gelijk dat we in deze tijden juist moeten samenwerken.”

Uit het gesprek bij SBAB bleek dat een beslissing over de NOW-aanvraag van Wasserij Korsow voor mei werd aangehouden omdat de salarissen die maand niet zijn betaald. Hoijtink zegt juist in afwachting van de loonsubsidie ervoor te hebben gekozen om alleen de voorschotten uit te betalen.

