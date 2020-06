AD | Basisloon Staten toch aangetast

Willemstad – De 21 Statenleden van Curaçao zullen toch ook hun basissalaris zien verminderen, willen ze de opgelegde voorwaarde/doelstelling van 25 procent verlaging van hun totale pakket arbeidsvoorwaarden realiseren.

Er is eerder een fout gemaakt; niet door het parlement, maar door Financiën, zo wordt het Antilliaans Dagblad verteld. Gisteren berichtte deze krant op grond van een brief van Statenvoorzitter Ana-Maria Pauletta (PAR) dat het basissalaris van 12.714 gulden per maand van de Curaçaose Statenleden onaangetast blijft; daar wordt niet op gekort.

Het zou voldoende zijn om in leveren op hun autotoelage (5 procent), representatievergoeding (4 procent), de helft van het vakantiegeld (3 procent) en ‘vakantie-uren’ (13 procent). Bij elkaar 25 procent, zo was de redenering.

Dit is onjuist, zo betoogt een redactionele analyse ‘Statenleden gezakt voor rekenen’ elders in deze editie. Verre van zelfs. ,,Het is bijna onmogelijk om het bruto-basissalaris intact te houden”, geeft een parlementariër toe. ,,Dat gaat zakken om bij de 25 procent te komen.”

De Staten zien dit echter niet als hun fout, maar verwijzen naar Financiën. De voorgestelde kortingen gaan niet ver genoeg. ,,De berekeningen en scenario’s op basis waarvan de Huishoudelijke Commissie had besloten, kloppen niet. Foutieve info uit Financiën. Daar kunnen wij niets aan doen, want we zijn geen experts”, aldus een Statenlid van de coalitie.

Volgens een berekening van een door de redactie geraadpleegde specialist, reiken de voorgestelde kortingen op de toelages en vakantiedagen niet verder dan iets meer dan 8 procent. De 25 procent verlaging is nodig om te voldoen aan de conditie – zoals opgelegd door de Nederlandse regering in verband met verstrekking van liquiditeitssteun aan Curaçao, noodzakelijk als gevolg van de coronacrisis – en gaat in per 1 juli 2020. Eerder stemde de meerderheid van het parlement vóór een motie die dit mogelijk maakt.

