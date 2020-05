AD | Bedreiger minister Mc William opgepakt

Willemstad – De politie heeft gisterochtend de 33-jarige man J.V.R. aangehouden die zich op sociale media schuldig had gemaakt aan de doodsbedreiging van minister Giselle Mc William en premier Eugene Rhuggenaath. De aanhouding vond plaats aan de Daimariweg.

Ook heeft de politie tijdens een huiszoeking enkele artikelen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek. De verdachte is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van nader onderzoek in de zaak.

Mc William, minister van Economische Ontwikkeling, en Rhuggenaath hadden eerder aangifte gedaan tegen de verdachte.

R. heeft zich dinsdag nog lelijk uitgelaten had op Facebook en gaf onder andere aan dat loterijbaas Robbie dos Santos Mc William zou moeten laten ombrengen omdat loterijen niet zijn opgenomen in de NOW-regeling. Het lijkt de laatste tijd een wildwest op sociale media, waar gebruikers denken bedreigingen ongestraft te kunnen uiten.

Eerder werd ook al een jonge vrouw aangehouden, die de minister-president met de dood had bedreigd. De politie waarschuwde toen, en ook nu, dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Ook het OM waarschuwde hier eerder voor en gaf aan dat er spelregels zijn verbonden aan het recht op vrijheid van meningsuiting.

Een van deze spelregels is opgenomen in artikel 2:49 van het Wetboek van Strafrecht, waar opruiing strafbaar wordt gesteld. Opruiing is, kort gezegd, het in het openbaar aanzetten tot een strafbaar feit jegens het openbaar gezag.

