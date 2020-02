AD | Beloning voor opsporing moordverdachte

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een beloning van 5.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die zal leiden tot de arrestatie van moordverdachte Xiomar Girigori Remigio Winklaar, alias Taito.

De verdachte Curaçaoënaar, geboren op 31 maart 1999 en woonachtig te Kaya Meteorológiko 47, zou op 6 januari 2020 de 29-jarige Jahier Rudolph Evertsz aan de Kaya Neblina in Ser’i Papaya hebben doodgeschoten. Sindsdien houdt de verdachte zich op een onbekende plek schuil.

Sinds de moord doen geruchten de ronde dat ‘Taito’ eigenlijk de broer van het slachtoffer wilde vermoorden en per abuis op Jahier heeft geschoten. Hij zou niet tevoorschijn komen voordat hij de klus die hij vanaf het begin wilde klaren, volbracht heeft. De politie heeft deze geruchten tot nu toe niet kunnen bevestigen.

De politie doet samen met het Openbaar Ministerie (OM) het onderzoek in deze zaak om zo snel mogelijk een aanhouding te doen en de zaak op te lossen. In dit kader wordt een dringend beroep gedaan op de Curaçaose gemeenschap om informatie te verstrekken over de verblijfplaats van de verdachte.

Wie de gouden tip heeft die tot de aanhouding van Taito zal leiden, krijgt een beloning van 5.000 gulden. Tips kunnen via de anonieme tiplijn 108 worden doorgegeven.

Bron: Antilliaans Dagblad