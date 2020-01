AD | Betalen wegenbelasting toch bij Giro

Willemstad – De motorrijtuigenbelasting kan vanaf vandaag toch weer bij de Girobank worden betaald. Dat bevestigt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën tegenover deze krant.

In voorgaande jaren kon men de motorrijtuigenbelasting al bij een loket van de Girobank betalen, maar met de in raptempo verslechterende situatie bij de bank, werd deze mogelijkheid vorig jaar gestopt en was betaling alleen nog maar bij Cpost International mogelijk.

Nu heeft de minister van Financiën alsnog de instructie gegeven om de betaling van de belasting ook bij de Girobank mogelijk te maken. Tegenover deze krant geeft Gijsbertha de volgende korte verklaring: ,,Er wordt nu al het mogelijke gedaan om het probleem van de Girobank op te lossen. De regering heeft er vertrouwen in dat dit ook gaat lukken.”

Hoofd van de Ontvanger Alfonso Trona liet gisteren op TV Direct weten dat de lading stickers voor de wegenbelasting binnen zijn, zowel voor het halve jaar als voor het hele jaar, en dat deze onder alle filialen zijn verspreid voor uitgifte.

Bron: Antilliaans Dagblad