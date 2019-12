AD | ‘Betere deal dan met PdVSA’

2019 12 28 – Advertentie Overeenkomst Raffinaderij PDVSA-Klesch by Knipselkrant Curacao on Scribd



Willemstad – Het akkoord dat de overheid met de Amerikaanse Klesch Group heeft gesloten, is op verschillende punten een verbetering met de leaseovereenkomst die er was met PdVSA. Dat blijkt uit een overzicht die de Curaçaose regering via sociale media heeft verspreid en als advertentie elders in deze krant heeft geplaatst.

Curaçao nam de raffinaderij van Shell over voor het symbolische bedrag van één gulden. Klesch betaalt nu één dollar. Maar het grote verschil is dat de overheid destijds zelf moest opdraaien voor investeringen in de installaties en de kosten door milieuschade.

De Klesch Group heeft zich met de overeenkomst verplicht te investeren in de modernisering van de installaties en het achterstallig onderhoud.

De deal van 22 december zorgt voor meer geld in het laatje van het Land Curaçao. In de overeenkomst van 1985 werd vastgelegd dat het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA jaarlijks 10 miljoen dollar aan huur moest afdragen aan Refineria di Kòrsou (RdK), namens de overheid eigenaar van de installaties van de raffinaderij en de terreinen.

,,Pas na vele jaren werd het bedrag verhoogd naar 20 miljoen gulden.”

Anders dan toen moet Klesch nu niet alleen jaarlijks 15 miljoen dollar aan erfpachtcanon (huur van het terrein) afdragen, maar ook nog eens 15 dollarcent voor elk vat dat via de olieterminal van Bullenbaai wordt doorgevoerd. Dat kan jaarlijks tussen de 10 en 14 miljoen dollar opleveren.

Een eenvoudige optelsom laat zien dat in plaats van slechts 20 miljoen per jaar de nieuwe overeenkomst zorgt voor inkomsten van tussen de 25 en 30 miljoen dollar. Bovendien neemt Klesch minder grond in gebruik dan PdVSA: ongeveer 500 hectare in plaats van 700 hectare. Dat geeft RdK de mogelijkheid om op een terrein van ongeveer 200 hectare ‘industriële activiteiten te ontwikkelen en meer werkgelegenheid te creëren volgens het plan Horizonte Nobo’.

De nieuwe eigenaar neemt ook de installaties van Curaçao Refinery Utilities (CRU) over en moet die dus zelf onderhouden. De overheid benadrukt in het overzicht dat ‘de Klesch Group de installaties van de raffinaderij niet mag verkopen zonder autorisatie van RdK’.

Op de Facebookpagina staat verder dat het niet vreemd is dat de Amerikaanse onderneming de ruwe olie voor de raffinaderij op Curaçao op de internationale markt zal kopen. ,,Dat is heel gebruikelijk in de olie-industrie. Op die manier is onze raffinaderij niet afhankelijk van olie die uit een en hetzelfde land moet komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 28 december 2019