AD | ‘Blackout’ is een dreun voor de economie

Willemstad – De komende uren, vanochtend en later op de dag, zijn voor Aqualectra bepalend om vast te stellen of de stroomvoorziening op Curaçao weer betrouwbaar is.

Vooral de consumptiepiek rond 11.00 uur is een spannend moment. Dat verklaarde directeur Darick Jonis gisteren na een hectische dag, waarbij Curaçao andermaal – voor de tweede maal in een paar maanden tijd – vanaf halverwege de ochtend in het ‘donker’ zat. In alle wijken van het eiland viel de stroom uit.

Scholen gingen op last van het ministerie van Onderwijs eerder dicht. Bedrijven, kantoren en winkels die geen generator bezitten sloten noodgedwongen de deuren. Bij drukke kruispunten met verkeerslichten ontstonden soms chaotische toestanden.

Vlak voor het middaguur gaf Jonis tijdens een eerste persbriefing aan dat nog gezocht wordt naar de oorzaak, maar dat het elektriciteitsnet sinds de tweede helft van januari al te veel fluctuaties van te hoge en te lage voltages liet zien, waardoor het systeem door het veiligheidsmechanisme zichzelf uitschakelde.

Gisterochtend iets voor 9.00 uur viel hierdoor eerst de elektra in enkele wijken weg. Dat had een kettingreactie tot gevolg waardoor de windmolens buiten bedrijf raakten. Door de sterke wind van de laatste dagen zorgen de molens met 40 megawatt voor 40 tot 50 procent van de totale stroomvraag. De draaiende dieselmachines proberen dit te compenseren, wat echter niet lukt en deze schakelen ter bescherming zichzelf vervolgens uit. Dat was tegen 9.30 uur.

Toch stelt Jonis dat de stroom gisteren niet uitviel vanwege een capaciteitsprobleem. De oorzaak is de fluctuaties, zo wordt benadrukt. ,,Er is zowel voldoende windenergie als genoeg stroom die door het machinepark wordt opgewekt – er is zelfs ‘koude’ reserve van eenheden die niet in gebruik zijn.” Maar het instabiele net van het nutsbedrijf deed Aqualectra de das om.

Jonis – die dit in zijn 25-jarige carrière bij het energiebedrijf slechts twee keer eerder meemaakte – en zijn technische staf tasten nog in het duister. Wel zien ze samen met specialisten uit het buitenland dat er grote wisselingen zijn, waardoor de veelal computergestuurde productie-installaties automatisch afslaan. ,,Dat gebeurt allemaal in een fractie van een seconde tijd.”

Wat de instabiliteit veroorzaakt blijft vooralsnog onduidelijk. Wel zijn gisteren bij het opnieuw opstarten wijzigingen aangebracht, die wellicht verdere problemen kunnen voorkomen.

,,We hopen en verwachten niet dat het weer uitvalt, maar we kunnen helaas geen zekerheid geven. De komende 24 uur zijn cruciaal. Darick Jonis slaapt vanavond niet”, zei Jonis, die de gemeenschap nadrukkelijk zijn verontschuldigingen aanbiedt voor de overlast.

De elektriciteitsvoorziening is gisteren na de middag langzaam op gang gekomen. Daarbij kregen het ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) in Otrobanda en luchthavenbedrijf Curaçao Airport Partners (CAP) op Hato voorrang. Beide hebben wel eigen generatoren, maar onvoldoende om alle functies te kunnen uitoefenen. Daarna kregen de wijken een voor een weer stroom. Tegen 15.00 uur was ongeveer een derde weer aangesloten op het netwerk van Aqualectra. Toen het ging schemeren ruim twee derde. Daarna volgde spoedig het hele eiland.

In november 2019 was – na dertien jaar – eveneens sprake van een blackout. Dat was het gevolg van een brand en daardoor kortsluiting bij Curaçao Refinery Utilities (CRU) op het terrein van de Isla-raffinaderij. Omdat dit een grote schok teweegbracht en CRU op dat moment nog was aangesloten op het Aqualectra-net, zorgde dit voor een domino-effect. Het duurde tot laat in de avond voordat iedereen weer was aangesloten en sommige delen van het eiland hadden pas de volgende ochtend, 24 uur later, elektra.

Dit keer is het uitgesloten dat CRU er iets mee te maken heeft. Zo meldt Jonis. De systemen zijn ook losgekoppeld. Ook geruchten dat Curoil niet in staat zou zijn geweest voldoende brandstof te leveren, verwees de directie direct naar het rijk der fabelen. Volgens Jonis werd met man en macht gewerkt aan herstel.

Ondertussen loopt de al zwakke economie van Curaçao opnieuw een grote deuk op. De algehele productie lag deze ‘Black Tuesday’ vrijwel plat. Veel ondernemingen hebben geen goed woord over voor deze slechte dienstverlening. Op sociale media spraken mensen zich boos en machteloos uit. ,,Wie neemt de verantwoordelijkheid hiervoor?”, was een veel gestelde vraag.

In verband met de stroomsituatie werd door de regering een voor gistermiddag geplande persconferentie van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) afgelast. Er zijn verder geen meldingen geweest van onregelmatigheden. Volgens de politie is alles constant onder controle geweest.

Bron: Antilliaans Dagblad