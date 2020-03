AD | Boetes voor overtreding maatregelen op Sint Maarten

Philipsburg – Er zullen hoge boetes worden opgelegd aan personen en/of bedrijven op Sint Maarten die de maatregelen van de regering zoals het verbod op grote bijeenkomsten, schenden.

Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekendgemaakt. Deze maatregelen zijn opgelegd om de mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken. ,,Er wordt een flinke boete opgelegd aan degenen die deze maatregelen niet naleven. Eerste overtreders krijgen een waarschuwing van de autoriteiten. Er zal echter een boete worden opgelegd voor recidivisten”, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in een persbericht.

Er is momenteel een verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Vergunningen die al zijn afgegeven voor evenementen met meer dan 100 personen zijn ook tot nader order uitgesteld. Personen die deze maatregel overtreden, krijgen een boete van 3.600 gulden of 2.000 dollar. Ook aan ‘niet-essentiële bedrijven’ die gedurende deze periode actief blijven, wordt een boete opgelegd, zo waarschuwt het OM.

Onderwijsinstellingen mogen niet openen (met uitzondering van lessen die op afstand gegeven kunnen worden). Het verbod geldt voor kinderdagverblijven; instellingen voor ontwikkeling van jonge kinderen; alle scholen, universiteiten en trainingsfaciliteiten; detailhandelszaken zoals kleding-, sieraden- en souvenirwinkels; verkooppunten en winkelcentra; verkoopkraampjes op de marktplaats in Philipsburg; conferentiefaciliteiten; openluchtgelegenheden voor evenementen; recreatieve buitenactiviteiten; casino’s (zowel op zichzelf staand als verbonden aan hotels); nachtclubs en dansgelegenheden; amusementscentra voor volwassenen; kunstgalerijen en andere tentoonstellingshallen; recreatiecentra; bioscopen; bedrijven die recreatieve activiteiten aanbieden, zoals zipline, boottochten en quads; sportscholen en andere binnen- en buitensportfaciliteiten; musea; haar- en nagelstudio’s; en kapperszaken.

Restaurants kunnen alleen worden geopend voor bezorg- en afhaaldiensten. Dineren is in geen enkel restaurant toegestaan, ook niet als het restaurant zich op een hotelterrein bevindt. Kleine bedrijven, of bedrijven die tussen de één en vijf personen in dienst hebben, krijgen een boete van 450 gulden of 250 gulden bij het niet naleven van de maatregelen. Middelgrote bedrijven met vijf tot 25 werknemers krijgen een boete van 900 gulden of 500 dollar.

Grote bedrijven met 25 tot 150 werknemers krijgen een boete van 9.000 gulden of 5.000 dollar. Extra grote bedrijven met meer dan 150 werknemers krijgen een boete van 18.000 gulden of 10.000 dollar. Daarnaast krijgen personen die de bevelen van een politieagent niet naleven een boete tussen 270 en 630 gulden of 150 en 350 dollar.

,,Er kunnen betalingsregelingen worden getroffen als de boete(s) niet volledig kunnen worden betaald. Het niet betalen van de boete zal er echter toe leiden dat de verdachte in juli/augustus 2020 zal worden gedagvaard”, aldus het OM. Het OM heeft ook preventieve maatregelen genomen om zijn eigen werknemers en bezoekers te beschermen.

,,In deze cruciale tijd wordt het publiek aangemoedigd om vaker binnen te blijven. Personen worden aangemoedigd om hun boetes te betalen via internetbankieren. Vergeet bij het betalen van een boete via online bankieren niet het ‘proces-verbaal’ of ‘parketnummer’ te vermelden”, aldus het OM tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC