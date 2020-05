AD | ‘Bonaire corona-smart nieuwe fase in’

Kralendijk – Bonaire gaat vandaag een nieuwe fase in. Enkele van de eerder genomen maatregelen van de noodverordening in verband met Covid-19 zijn versoepeld.

Gezaghebber Edison Rijna roept daarbij eenieder op om in deze fase ‘corona-smart’ te zijn.

,,De gemeenschap heeft bijzonder positief gereageerd op de aanpassing die wij afgelopen vrijdag hebben aangekondigd. Het feit dat wij vanaf vandaag weer meer kunnen doen, zoals naar de sportschool gaan en naar school gaan, betekent niet dat we teruggaan naar de situatie vóór corona. Het is de verantwoordelijkheid van ieder van ons om onszelf te blijven houden aan de regels van sociale afstand en hygiëne. We moeten accepteren dat ons leven is veranderd en dat deze veranderingen nog een tijd kunnen duren”, aldus Rijna gisteren tijdens de persconferentie.

De cijfers tot op heden over het aantal besmettingen met het coronavirus wijzen uit dat er 257 personen zijn getest en er niet één positief geval is bijgekomen.

Zoals al aangekondigd is vandaag de Covid Drive Thru weer open. Zo worden meer mensen getest om er zeker van te zijn dat het virus momenteel niet meer actief is op het eiland. ,,We moeten ons blijven houden aan de regels van sociale afstand, persoonlijke hygiëne en mogen met niet meer dan 50 personen tegelijk op een locatie zijn. Zo gaan we samen verder in de strijd tegen corona”, aldus Rijna tot slot.

