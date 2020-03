AD | Bonaire International Airport verrast door incident

Kralendijk – Het toestel van luchtvaartmaatschappij TUI dat zaterdagavond op de luchthaven van Bonaire door het asfalt is gezakt heeft geen schade opgelopen aan het incident.

Na een eerste inspectie heeft TUI besloten het toestel naar Curaçao te vliegen om daar de bemanning verplicht rust te geven. Omdat er geen andere bemanning was, zijn alle passagiers zaterdagavond op Curaçao in hotels ondergebracht. Precies 24 uur later is het toestel alsnog vertrokken naar Amsterdam.

Aan boord van vlucht OR394 van Aruba via Bonaire naar Amsterdam waren 305 passagiers, zij bleven ongedeerd. Het incident gebeurde tijdens de pushback, het moment dat een vliegtuig van het platform achteruit wordt geduwd totdat het zelfstandig naar de startbaan kan taxiën.

Volgens een woordvoerder van TUI op Curaçao werd het toestel tijdens deze manoeuvre buiten de ‘reguliere zone’ gedrukt en kwam het vast te zitten in het wegzakkende asfalt. Het duurde enkele uren voordat het vliegtuig weer kon worden vlot getrokken. Vliegtuigen op de Caribische route vliegen rond de klok. Bij vertragingen heeft dat onmiddellijk gevolgen voor vakantiegangers op Schiphol. Daarom heeft TUI in Amsterdam een vervangende Boeing 767 van de Belgische zustermaatschappij ingezet om die passagiers zonder vertraging naar Curaçao te brengen.

Bonaire is sinds 2010 een bijzondere Nederlandse gemeente die valt onder Haags gezag. Ook de luchtvaart valt onder Nederland. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toezicht houdt op de naleving van veiligheid- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart, gaat daarom onderzoek doen naar het incident.

Luchthavendirecteur Jos Hillen is op de hoogte van het achterstallige onderhoud van Bonaire International Airport (BIA). ,,Het is de vierde luchthaven van Nederland, maar voldoet nog niet aan alle internationale normen.”

In 2011 is de startbaan verlegd en verlengd. Ook heeft het platform de afgelopen twee maanden een nieuwe fundering gekregen. ,,Dit stuk asfalt scheidt het platform van het gras en blijkt nu zachter te zijn dan wij dachten. Een vliegtuig hoort er uiteraard niet te komen, maar dat die zo wegzakte heeft ons verrast”, aldus Hillen. ,,Onderzoek moet uitwijzen hoe dat kan.”

