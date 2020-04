AD | ‘Bonaire moet meer doen voor terugkeer bewoners’

Kralendijk – Bonaire moet er meer aan doen om mensen uit het buitenland naar het eiland terug te laten keren. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met de beperkte zorgcapaciteit op het eiland. Dat heeft de rechter gisteren gezegd in een zaak die een groep bewoners van het eiland had aangespannen. De groep vindt dat er te weinig wordt gedaan om ze terug te laten keren.

De rechter moest naar eigen zeggen een afweging maken tussen het belang van het Openbaar Lichaam Bonaire, met name een volksgezondheidsbelang, en dat van de eisers die zo snel mogelijk terug willen naar Bonaire. De rechter geeft in het vonnis aan dat hij, in tegenstelling tot de vorige keer, tevreden is over de informatieverschaffing van de kant van de overheid.

Uit de overlegde stukken komt, volgens het gerecht, nog beter dan in de procedure tot aan het tussenvonnis naar voren dat de zorgcapaciteit op Bonaire, zelfs als die is uitgebreid, een gefaseerde repatriëring rechtvaardigt.

Ook in de planning van zes vluchten met maximaal tachtig personen kan hij zich vinden. Dit geldt echter niet voor het in het document opgenomen tijdschema.

,,Het OLB houdt rekening met tranches van drie weken maar er zijn ook periodes van 24 of 26 dagen. Deze vertraging levert voor de laatste groep een vertraging op van tien dagen”, aldus de rechter. Hij zegt er, net als de eisers, ook niet overtuigd te zijn van de noodzaak van een volle, tussenliggende week om buddy’s in te lichten en zo nodig in te werken. Naar het oordeel van het gerecht is de beperkte zorgcapaciteit op het eiland de enige rechtvaardiging voor een gefaseerde repatriëring in het tempo zoals door het OLB wordt nagestreefd.

Het gerecht ziet geen reden om een voorlopige voorziening te treffen – hetgeen door de eisers was verzocht – omdat geen van hen heeft aangegeven dat een zo spoedig mogelijke repatriëring zodanig zwaarwegend is dat voor deze persoon een uitzondering moet worden gemaakt. Integendeel, iedereen heeft juist aangegeven dat er geen uitzondering moet worden gemaakt. Het OLB moet er van de rechter wel voor zorgen dat de eisers naar Bonaire kunnen repatriëren.

De overheid moet dit doen door de KLM of een andere luchtvaartmaatschappij op kosten van het OLB ten behoeve van de eisers meerdere vluchten te laten uitvoeren naar de luchthaven van Bonaire. Alle andere vorderingen wees hij af en partijen draaien zelf op voor de proceskosten.

