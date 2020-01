AD | ‘Bonaire stuurde Venezolanen door naar Curaçao’

Ongeloof over bovenstaande uitspraak bij Ipko

Willemstad – Shalick Clement, woordvoerder van de kustwacht, acht het zeer onwaarschijnlijk dat de kustwacht op Bonaire een bootje met illegale Venezolanen heeft doorgestuurd naar Curaçao.

Zij reageert hiermee op wat de directeur Risicobeheersing en Rampenbestrijding, Lesley Fer, deze week tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) naar voren heeft gebracht. ,,Op zijn slide in de presentatie staat met rode letters:

,,Opmerkelijk: Vaartuig met Venezolanen aan boord wordt vanuit Bonaire doorgestuurd naar Curaçao.”

In een toelichting zegt hij: ,,Wij werken samen op dit dossier met de ABC-eilanden. Er was een situatie waar een Venezolaans schip naar Bonaire ging met mensen die vermoedelijk ongedocumenteerd waren en die zijn gewoon naar Curaçao doorgestuurd. Dus als die ongedocumenteerden hier naar Curaçao komen, dan ‘processeren’ we ze, en verwijderen ze. Ze gaan naar Bonaire, en dan wordt gezegd ‘oh nee, jullie moesten naar Curaçao toch? Curaçao is die kant op’. Dat is eigenlijk iets wat heel erg opmerkelijk was. Daarom geef ik dat ook mee, want het was voor mij in ieder geval opmerkelijk.”

Toen Tweede Kamerlid Nevin Özütok op dit punt terugkwam en nog eens vroeg naar de ongedocumenteerden die van Bonaire doorgestuurd werden naar Curaçao, herhaalde Fer:

,,Het gaat om dat ene geval, dat ongedocumenteerden vanuit Bonaire doorgestuurd zijn naar Curaçao, door de kustwacht en de grensbewaking daar. Ze gingen naar Bonaire, ze waren verkeerd, want ze wilden naar Curaçao en zijn doorgezet naar Curaçao.”

Clement herhaalt nog eens: ,,De kustwacht van Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius is één en dezelfde kustwacht. Ik kan me niet voorstellen dat zoiets gebeurd is. Ik heb navraag gedaan en tot nu toe kan niemand het verhaal bevestigen.”

Bron: Antilliaans Dagblad