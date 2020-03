AD | Bonaire wil op slot

Kralendijk – Bonaire heeft een verzoek ingediend bij de minister van I&W in Den Haag om het luchtruim voor vliegtuigen uit Europa, specifiek Nederland, met ingang van vandaag te sluiten tot en met 31 maart 2020.

Dat heeft gezaghebber Edison Rijna gisteren bekendgemaakt. Ondanks dat er op Bonaire nog geen coronavirus is aangetroffen, is het verzoek ingediend op advies van het Eilandelijk Beleidsteam (EBT) en na raadpleging van het Bestuurscollege en de Eilandsraad.

,,Ik verwacht daarover snel antwoord van de minister. Ik heb ook besloten dat alle schepen in de buurt van Bonaire naar hun thuishaven terug moeten. Het is internationaal besloten dat de maatschappijen 30 dagen lang niet meer zullen varen”, aldus Rijna. In geval van sluiting van het luchtruim gaat het om passagiers uit Europa via Nederland. Een vergelijkbaar beleid zou te overwegen zijn voor andere bestemmingen waar momenteel op uitgebreidere schaal lokale overdracht van het virus plaatsvindt.

De ingrijpende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, die het kabinet-Rutte donderdag heeft aangekondigd voor Nederland, gelden nog niet voor de BES-eilanden. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de situatie op de eilanden daarvoor nog geen aanleiding geeft. In de brief vermeldt hij ook dat de samenwerking tussen de ziekenhuizen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten wordt versterkt. ,,Dit is van belang met het oog op eventuele verspreiding van besmettingen in het Caribisch gebied van het Koninkrijk, waarbij de landen elkaar kunnen bijstaan op het terrein van capaciteit als de druk op de gezondheidszorg aldaar toeneemt.” Al sinds het begin wordt de samenwerking Koninkrijk-breed gecoördineerd door het RIVM.

De bewindslieden voor gezondheidszorg van de vier landen hebben donderdag overlegd over de aanpak. Behalve de besmettingen op St. Martin, het Franse deel van Sint Maarten, is er op de eilanden nog geen geval van Covid-19 vastgesteld. De epidemiologische situatie in het Caribisch gebied maakt maatregelen op de BES-eilanden vooralsnog niet nodig, aldus Bruins. ,,Afhankelijk van hoe de situatie zich in de Caribische regio ontwikkelt zullen specifieke, op de regio toegespitste, maatregelen worden genomen.” De Tweede Kamerfractie van GroenLinks heeft donderdagavond een elftal vragen gesteld aan minister Bruins en andere betrokken bewindslieden. Daartussen zit ook een vraag over hoe de ‘(crisis)communicatie’ over het coronavirus op de BES-eilanden is geregeld. Gevolgd door de vraag: ,,Op welke wijze worden de andere landen binnen het Koninkrijk ondersteund bij de aanpak van het virus?

Bron: Antilliaans Dagblad