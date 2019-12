AD | Bonus voor onderstandtrekkers

Willemstad – Onderstandtrekkers krijgen alsnog een eindejaarsbonus. Als alles volgens planning verloopt, wordt de bonus vandaag overgemaakt en hebben onderstandtrekkers deze morgen op hun rekening.

Dat maakt minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) bekend.

De minister vertelt dat medewerkers van zijn ministerie gedurende de afgelopen dagen hard hebben gewerkt om de wens van Koeiman om onderstandtrekkers ondanks de moeilijke financiële situatie van het land een bonus te geven te verwezenlijken.

De begroting voor onderstandtrekkers was al met 4 miljoen gulden overschreden en het ministerie moest verschillende alternatieve manieren zoeken om het bedrag bij elkaar te krijgen om de bonus uit te kunnen keren, aldus Koeiman.

De bewindsman biedt zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat hij niet eerder naar buiten is getreden met deze informatie, ‘maar dit was niet mogelijk voordat alles was vastgesteld’.

,,De regering doet nu haar uiterste best de bonus op 30 december uit te betalen zodat deze uiterlijk de volgende dag op de rekeningen van de onderstandtrekkers staat.”

Koeiman zegt tot slot dat hij en zijn ministerie blijven werken aan het ‘empoweren’ van onderstandtrekkers zodat zij ‘zo spoedig mogelijk deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt om zichzelf en hun gezin te kunnen onderhouden’.

