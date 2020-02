AD | Boutiekhotel Villa Curiel

Willemstad – Oude tijden herleven aan de Scharlooweg. De Deen Poul Torp tovert daar een monumentaal pand en bijgebouwen om tot een boutiekhotel, appartementen en een vakantiewoning. Villa Curiel brengt wat van de vroegere grandeur terug in de wijk.

Het is liefde op het eerste gezicht. Torp is in 2013 nog druk met de restauratie van Scharlooweg nummer 20 als hij ziet dat nummer 130 te koop staat. Twee jaar later gaat Villa Amalie open en is de Deen klaar voor een nieuw project. De uitdaging is om een goede bestemming te vinden voor het monument en de bijgebouwen van nummer 130.

,,De meeste monumenten aan de Scharlooweg zijn in gebruik als kantoor. Dat wilde ik niet. Maar toen het idee van een boutiekhotel er eenmaal was, viel alles op zijn plaats.”

Torp koopt het onroerend goed van de familie Curiel. ,,Het pand is omstreeks 1880 gebouwd en in 1916 gekocht door Alex Curiel. Sindsdien is het in handen geweest van de familie.”

Oude gebouwen hebben hem altijd al aangetrokken. Als hij zeven jaar geleden zijn eerste aankoop doet op Curaçao woont hij in Kopenhagen en werkt hij daar als senior accountmanager bij de grootste verzekeringsmaatschappij van het land. Maar Torp is ook afgestudeerd als ingenieur en koopt en verkoopt historische panden. Hij neemt zes maanden verlof voor de restauratie van Villa Amalie op Curaçao.

Nu zijn we zeven jaar verder en woont hij in zijn tweede project aan de Scharlooweg. De restauratie van hoofd- en bijgebouwen gebeurt met steun van het Monumentenfonds. Maar na de koop van nummer 130 is wachten op officieel groen licht geen optie. Het dak is zo lek als een mandje.

Torp: ,,Het water stroomde gewoon naar binnen. We hebben toen bij wijze van grote uitzondering toestemming gekregen om het dak direct te repareren.” De dakpannen vindt hij in Duitsland, behalve de kruispannen op het in de tijd aangebouwde deel van de woning, die zijn op het eiland gevonden.

Bron: Antilliaans Dagblad