AD | Bouw energiecentrale Bonaire voltooid

Kralendijk – Het internationale energiebedrijf ContourGlobal heeft de bouw van de energiecentrale in Karpata voltooid. Hiermee kan in de toenemende vraag naar energie op Bonaire worden voorzien. ,,Vanaf het moment dat de plant in werking treedt, is ContourGlobal de enige energieproducent op het eiland”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

De toevoeging van de nieuwe motoren aan de energiecentrale is het resultaat van de voortdurende inspanningen van ContourGlobal en WEB Bonaire nv om gezamenlijk duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteitsvoorziening te leveren voor Bonaire en zijn economie.

Deze nieuwe motoren kunnen eventueel worden omgezet om op biobrandstof te draaien, vertelt Tjin Asjoe.

,,Zoals we de laatste tijd in de media hebben gezien, sloot WEB een overeenkomst met de Universiteit van Wageningen om een algenpark te ontwikkelen dat in de toekomst mogelijk algen zou kunnen telen die als biobrandstof kunnen worden gebruikt. We kunnen alleen maar hopen dat dit in die richting zal uitkomen. Dan kunnen we de motoren voorzien van biobrandstof. In combinatie met het wind- en zonnepark kan Bonaire dan 100 procent duurzaam zijn.”

,,Hoe meer we zelf kunnen produceren, hoe minder afhankelijk we zullen zijn van anderen. Afhankelijk van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Als we kunnen werken aan een toekomst waar er minder afhankelijkheid is van fossiele brandstoffen en dat betaalbaar is voor de Bonairiaanse bevolking, zou dat een grote overwinning voor het eiland zijn.”

Het nieuwe energiebeheersysteem biedt onder andere de mogelijkheid om meer hernieuwbare energiebronnen toe te voegen. De gedeputeerde kijkt uit naar wat de toekomst op kortere termijn kan brengen.

,,Ik heb begrepen dat voor Bonaire de ideale productiemix er een zou zijn met meer wind en meer zonne-energie en dat we misschien een hernieuwbaar percentage van 65 tot 75 procent kunnen bereiken.”

ContourGlobal is sinds 2009 op Bonaire. Het bedrijf heeft het windpark en de energiecentrale overgenomen van Ecopower.

De Bonairiaanse regering werd in juli 2018 door WEB geïnformeerd dat WEB vanwege de groei van de bevolking en bedrijven op Bonaire de intentie had om de gehuurde LFO-motoren te vervangen door HFO-motoren, om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoende energie zou kunnen leveren aan de groeiende bevolking van Bonaire.

Tijdens die bijeenkomst in juli liet WEB de regering weten dat ContourGlobal een oplossing wilde bieden voor de groeiende vraag naar elektriciteit op het eiland. De regering steunde dit initiatief.

In november 2018 heeft WEB de overheid gevraagd om twee Variation Orders (nummer 13 en nummer 14) te ondertekenen die bestaan uit een investering namens ContourGlobal van in totaal 22 miljoen dollar. Dit geld werd geïnvesteerd voor vervanging en uitbreiding van het Battery Energy Storage System, het Energy Management System en de motoren. Met deze investering zou de energieproductie van ContourGlobal de vraag van het groeiende eiland vele jaren kunnen dekken.

,,We kijken naar een prachtige nieuwe energiecentrale die het resultaat is van de professionaliteit van een multinational als ContourGlobal, die als krachtige speler op de internationale energiemarkt bekendstaat om zijn innovatieve energieopwekking.

We zien ContourGlobal als een sterke partner voor onze lokale elektriciteitsmaatschappij WEB en zijn er trots op dat ons kleine eiland interessant is voor zo’n bekend internationaal bedrijf. We hopen in de toekomst van meer samenwerking met meer duurzame energie te kunnen genieten”, aldus de gedeputeerde.

