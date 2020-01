AD | Bouw nieuw ziekenhuis Sint Maarten begonnen

Philipsburg – De bouw van het nieuwe ziekenhuis, het St. Maarten General Hospital (SMGH) is officieel van start gegaan. Het bouwterrein is afgelopen maandag door het St. Maarten Medical Center (SMMC) aan aannemer Inso overgedragen.



Het project wordt conform de internationaal erkende Fidic-gold contractvoorwaarden uitgevoerd. Het hoofdgebouw zal naar verwachting eind 2022 klaar zijn en in gebruik worden genomen, waarna het huidige ziekenhuisgebouw – deels op hetzelfde terrein gevestigd – wordt gesloopt, een extra vleugel wordt aangebouwd met daarnaast voldoende parkeergelegenheid en een helikopterplatform. De beddencapaciteit groeit daarmee van 71 naar 110 bedden. Naar verwachting zal het aantal medewerkers groeien van de huidige 340 naar 400 fte.

In 2016 heeft het SMMC een geïntegreerd contract afgesloten met Inso voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van een nieuw ziekenhuisgebouw.

,,Dit is de officiële start van de bouw. Inso heeft aan alle aanvullende verplichtingen voldaan, we hebben goedkeuring van het consortium van financiers en het definitieve ontwerp is klaar”, aldus Kees Klarenbeek, voorzitter raad van bestuur van SMMC.

Een groot voordeel van het geïntegreerde DBM-contract (design, build en maintenance), is dat de aannemer ervoor moet zorgen dat binnen het budget en de planning gewerkt wordt. Daarnaast zorgt de aannemer 20 jaar lang voor het onderhoud van het gebouw.

Medisch directeur Felix Holiday: ,,Het huidige gebouw dateert van 1991 en het aantal inwoners op het eiland is intussen meer dan verdubbeld. Een nieuw gebouw is hard nodig om te kunnen voldoen aan de toegenomen zorgvraag en om zo veel mogelijk hoogwaardige ziekenhuiszorg ‘close to home’ te kunnen bieden aan de inwoners van St. Maarten en omliggende (BES) eilanden.”

Volgens Klarenbek is dit een gedenkwaardig moment voor SMMC. ,,De voortgang van het bouwproces wordt na een lange periode van voorbereiding nu echt zichtbaar. We zijn dankbaar voor de steun van de vele stakeholders die we de afgelopen jaren hebben gehad, zoals onze medische staf, verpleegkundigen, ondersteunende medewerkers, management en de raad van toezicht, die continu betrokken zijn geweest bij de lange periode van voorbereiding en allemaal al heel lang uitkijken naar dit enorme project. Het is niet alleen gericht is op het neerzetten van een nieuw gebouw maar ook op onder andere ontwikkeling van onze medewerkers en het invoeren van nieuw en innovatief beleid.”

Holiday voegt eraan toe: ,,Het ontwerp is na orkaan Irma in 2017 aangepast om orkaanbestendigheid te garanderen. Zo kan het categorie 5+-orkanen aan met hogere snelheden dan 200 mijl per uur. We ontvangen hiervoor een geldbedrag via de Wereldbank van het St. Maarten Recovery, Reconstruction, and Resilience Trust Fund. Daar zijn we heel erg blij mee. Zo worden we in staat gesteld om bijna alle ziekenhuiszorg op St. Maarten te bieden. Dit komt niet alleen het comfort van de patiënt ten goede, maar is daarnaast een enorme besparing van kosten voor gezondheidszorg voor het land St. Maarten.”

Klarenbeek besluit: ,,Verder bedanken wij de opeenvolgende kabinetten van St. Maarten sinds 2015, toen wij het Tripartite protocol hebben getekend met sociale zorgverzekeraar SZV, SMMC en de overheid van St. Maarten. Zonder hun steun zou het project nooit van de grond zijn gekomen.

Wij zijn ook veel dank verschuldigd aan de publieke en private zorgverzekeraars op St. Maarten en de BES-eilanden, het consortium van financiers en natuurlijk het St. Maarten Recovery, Reconstruction, and Resilience Trust Fund en de Wereldbank.”

