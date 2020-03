AD | Brachytherapie mogelijk bij CMC

Willemstad – Brachytherapie is sinds gisteren mogelijk bij het Curaçao Medical Center (CMC).

Gisteren kwam een radioactieve bron met de hoogste dosering die ooit door de eilanden van het Nederlands Koninkrijk is gebruikt om kanker te behandelen, op Curaçao aan. CMC heeft het internationale protocol gevolgd om het uiterst kwetsbare materiaal van de internationale luchthaven van Curaçao naar het CMC te transporteren.

De officiële term voor de behandeling waarbij het radioactieve materiaal zal worden gebruikt, is brachytherapie. Het betreft een soort inwendige bestraling. In tegenstelling tot uitwendige bestraling, waarbij een stralingsbron zich buiten het lichaam bevindt en stralingen op het specifieke gedeelte in het lichaam richt, is brachytherapie een vorm van radiotherapie waarbij de stralingsbron binnen of naast het gebied van de vereiste behandeling wordt geplaatst. Met deze moderne technologie krijgt de patiënt een hoge dosering binnen het lichaam om een kleiner gebied in kortere tijd te behandelen.

Deze behandeling brengt, zo stelt het CMC, verschillende voordelen met zich mee, zoals een kortere behandelingstijd en minder risico’s voor wat betreft de secundaire effecten voor de patiënt. ,,De behandeling, die drie tot vijf keer wordt toegepast en ongeveer 20 minuten duurt, vermindert risico’s omdat de patiënt aan minder bestraling wordt blootgelegd. Met dit materiaal en deze technologie kunnen verschillende kankersoorten worden behandeld, waaronder baarmoederkanker, baarmoederhalskanker, huidkanker en prostaatkanker”, zo laat het ziekenhuis weten.

Bron: Antilliaans Dagblad