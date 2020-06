AD | ‘Brand Rode Kruis niet in koude kleren’

Willemstad – De destructieve brand die onlangs bij het Rode Kruis woedde, waardoor het gebouw in Suffisant volledig werd verwoest – juist in tijden dat de organisatie op volle toeren hulp aan de gemeenschap biedt – is premier Eugene Rhuggenaath niet in de koude kleren gaan zitten.

De Curaçaose minister-president heeft een bezoek gebracht aan het Rode Kruis waar ten tijde van de brand voedselpakketten stonden om verdeeld te worden in verband met de coronacrisis en heeft daar met de vrijwilligers gesproken. ,,Tragisch”, zo noemt Rhuggenaath de brand. ,,En dat in al zulke moeilijke tijden.”

,,Het werk van de vrijwilligers van het Rode Kruis speelt een belangrijke rol in onze samenleving, met name in het geval van een calamiteit of crisis. Als opperbevelhebber van de rampenbestrijdingsorganisatie (RBO) weet ik als geen ander hoeveel we op hen kunnen rekenen om een helpende hand te bieden in moeilijke tijden”, aldus de premier.

,,Het was voor mij belangrijk om dit bezoek te brengen en om persoonlijk met de vrijwilligers te praten. Zo een destructieve brand ten tijde dat de organisatie op volle toeren hulp aan het bieden is gaat je niet in de koude kleren zitten. Het was een eer en genoegen om de veerkracht, het lef en doorzettingsvermogen van deze groep te horen, te zien en te voelen. Samen aan het werk om nog sterker weder op te bouwen. Namens Curaçao heb ik laten weten hoe trots en dankbaar wij zijn!”

Eind mei woedde een grote brand bij het Rode Kruis. Het gebouw te Suffisant was het kloppend hart van de non-profitorganisatie. Hier meldden zich elke vrijdag 100 tot 120 vrijwilligers voor cursussen en trainingen. Hier kwamen de zestig jeugdleden op zondag bij elkaar. En hier werden de afgelopen maanden voedselpakketten samengesteld.

Daar zijn dertig mensen eind mei ook mee bezig op het moment dat in een van de ruimtes brand ontstaat. In een mum van tijd staat het gebouw in lichterlaaie. Het pand is tot de grond afgebrand. Ook 210 voedselpakketten zijn in vlammen opgegaan. Het Rode Kruis levert tijdens de coronacrisis elke zaterdag 250 voedselpakketten bij mensen die door de crisis zijn getroffen.

Een dag na deze tegenslag gaven de vrijwilligers al aan dat ze niet bij de pakken gaan neerzitten en doorgaan met het bieden van hulp gedurende de coronacrisis. Het Rode Kruis op Curaçao heeft 150 leden, van wie er 120 actief zijn.

