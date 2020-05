AD | Campo dreigt failliet te gaan

Willemstad – Rectour Corporation, exploitant van het bordeel Campo Alegre, heeft aanspraak gedaan op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), maar stelt in een brief aan ‘de collega’s’ dat als het salaris niet voor 80 procent door de overheid gedekt wordt, het bedrijf genoodzaakt zal zijn zichzelf failliet te verklaren.

Overigens is de NOW-regeling niet een regeling waarbij 80 procent van het salaris door de overheid gedekt wordt, zoals Rectour in de brief doet voorkomen. De tegemoetkoming is namelijk 80 procent van het percentage van de verwachte omzetdaling maal de loonsom.

Nu stelt Rectour 100 procent omzetderving te hebben geleden en dus in aanmerking te komen voor 80 procent van de loonsom. Maar, de NOW-regeling vereist dat dan het volledige salaris wordt uitbetaald. In de brief van 28 april schrijft Rectour: ,

,Als we 80 procent van het salaris gesubsidieerd krijgen, zoals de regering heeft beloofd, dan kan Rectour Corporation 80 procent van het salaris uitbetalen. Als we niet gehonoreerd worden voor de subsidie of de subsidie niet 80 procent van het salaris beslaat, dan zal Rectour genoodzaakt zijn zichzelf failliet te verklaren. We nemen de maatregel van het verplicht opnemen van alle vakantiedagen tot een maximum van dertig dagen. De regering heeft ons een voorlopige goedkeuring gegeven voor de 80-procent-subsidie en de regering zou ons laten weten of we dit bedrag eind van de maand ontvangen. Zodra het geld van de overheid binnen is, zal het salaris uitbetaald worden via de bank. Deze maatregelen betekenen een opoffering voor iedereen, maar als we ze niet nemen, kunnen we niets garanderen.”

Rectour wijt de financiële tekorten overigens ook aan de problemen bij de Girobank waardoor het bedrijf niet bij ‘de grote som geld’ kan dat daar op de rekening staat.

,,Maar de Covid-19- maatregelen en de lockdown hebben er ook toe bijgedragen dat onze inkomsten nul zijn in april en dat er geen vooruitzicht is op hoe lang dit gaat duren. Het de vraag wanneer ons resort weer normaal kan draaien omdat het onmogelijk is de twee meter social distancing-verplichting te hanteren.”

