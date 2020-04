AD | Capaciteit intensive care Aruba opgeschaald

Nederland heeft twaalf intensive care (ic-) units ter beschikking gesteld aan Aruba om de effecten van het coronavirus te bestrijden.

De spullen zijn het afgelopen weekend binnengekomen. Hiermee komt de capaciteit van Aruba te liggen op 33 ic-bedden. De normale capaciteit in het Horacio Oduber Hospital (HOH) is zes ic-bedden.

Met creativiteit en noeste arbeid is men erin geslaagd de capaciteit op te schalen tot 21 bedden. Deskundigen schatten echter in dat dit onvoldoende is in het geval van een echte uitbraak. Daarom is Nederland te hulp geschoten met nog eens twaalf ic-eenheden. FOTO HOH

Bron: Antilliaans Dagblad