AD | Carnaval Aruba rustig begonnen

Oranjestad – De 66e editie van het Arubaanse carnaval is zaterdag van start gegaan met de gebruikelijke Fakkelparade als eerste optocht. De politie was tevreden over het gedrag van deelnemers en omstanders.

Enkele minuten na 20.00 uur ontstak minister Xiomara Ruiz- Maduro van Economische Zaken, Financiën en Cultuur ceremonieel de eerste fakkel en ging de parade van start. Tien carnavalsgroepen (CG) vertrokken vanaf het Aruba Entertainment Center, waaronder Champaign, Los Laga Bay, Pink 4 Life, Magistic CG ,Empire CG, OPC Royal CG, TOB, Dushi CG en Infinity CG. Rond 2.30 uur kwam de laatste deelnemer aan bij de cruisehaven.

De politie had 125 manschappen op de been, verzameld uit verschillende afdelingen. Tijdens de parade werden vijf aanhoudingen verricht. Het ging om openbare dronkenschap, vechtpartijtjes en drugsgebruik. Vorig jaar vielen er elf arrestaties.

Na afloop van de parade werd het publiek gecontroleerd. Op strategische plaatsen werden bij elkaar 170 auto’s aangehouden. De politie schreef dertig boetes uit, wegens overschrijden van de maximumsnelheid, rijden met de mobiele telefoon in de hand, rijden zonder rijbewijs en rijden onder invloed van alcohol. Drie chauffeurs reden meer dan 140 kilometer per uur. Drie andere bestuurders hadden zoveel gedronken dat hun rijbewijs werd ingenomen.

Bron: Antilliaans Dagblad