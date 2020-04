AD | Centrale quarantaine in Buddy Dive Resort

Kralendijk – Bij het Buddy Dive Resort zijn in totaal drie verschillende opvangplaatsen in gereedheid gebracht om mensen die gisteren terugkeerden naar Bonaire twee weken in quarantaine te kunnen houden.

Het betreft een groep van 37 personen van een KLM-vlucht uit Nederland en 7 passagiers van een van EZ Air-vlucht uit Colombia, allen ingezetenen van Bonaire. Het gaat onder meer om patiënten die medisch waren uitgezonden en nu klaar zijn met hun behandeling en personen die terugkeren omdat zij een essentieel beroep uitoefenen, zoals medisch personeel of andere hulpverleners.

De Boeing 777 van de KLM vertrok zoals gepland om 13.00 uur plaatselijke tijd uit Amsterdam. De 37 passagiers kregen een zak vol met eten en drinken mee omdat er tijdens de vlucht geen maaltijden en dranken geserveerd zouden worden. Volgens een van de passagiers had men, in tegenstelling tot wat er van officiële zijde werd verteld, geen medische verklaring hoeven in te leveren, maar er moest wel een verklaring worden ondertekend dat ze in de quarantaine zouden blijven. Welke opvanglocatie was op het moment van vertrek nog niet bekend.

De mensen die in Buddy Dive Resort worden ondergebracht mogen het gebouw niet verlaten, zij moeten zelf koken, zelf schoonmaken en ze mogen geen bezoek ontvangen. Er is hen een buddy toegewezen waarmee zij contact kunnen onderhouden. Er is bewaking op het terrein. Alles wat er bij Buddy Dive binnenkomt, zoals kleren en huishoudelijke artikelen, mag niet meer van het terrein af. Alles wordt genoteerd en na afloop moet alles worden weggegooid. Tijdens de rondleiding gisterochtend kon de aanwezige pers zien en horen dat er aan alles is gedacht om mogelijke besmetting op te sporen en, zo nodig, verspreiding te voorkomen.

