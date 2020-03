AD | Chaos op cruiseschip door coronavirus: vechtende passagiers, crew gebruikt pepperspray

Video – Er zijn beelden opgedoken van een vechtpartij aan boord van het cruiseschip MSC Meraviglia. Ze laten zien hoe passagiers op de vuist gaan met muzikanten waarna de crewleden pepperspray moesten inzetten. Op het cruiseschip zaten de afgelopen dagen meer dan 4.500 mensen vast nadat het was geweigerd in twee havens in de Caraïben door onrust over het coronavirus.

De MSC Meraviglia zou eigenlijk afgelopen dinsdag aanmeren in het Jamaicaanse Ocho Rios, maar dat werd geweigerd. De gezondheidsautoriteiten vreesden dat enkele mensen aan boord besmet waren met het coronavirus. Ook in Georgetown, de hoofdstad van de Kaaimaneilanden, werd het schip geweigerd.

Er werden medische controles uitgevoerd op een bemanningslid en een vrouwelijke passagier omdat de lokale autoriteiten vreesden dat ze besmet waren met het coronavirus. De twee bleken echter de griep te hebben. Volgens de rederij waren de maatregelen van de autoriteiten in Jamaica en de Kaaimaneilanden genomen uit paniek en niet vanuit goede medische zorg. Daardoor veroorzaakten ze ,,een onnodige en niet te rechtvaardigen angst”.



Paniek om virus

De onrust op het schip zou te wijten zijn aan de paniek over het virus. ,,Sommige passagiers werden zo gefrustreerd dat ze met het personeel begonnen te vechten”, vertelde de maker van de beelden. ,,Om de vechtpartij te stoppen, moest pepperspray worden ingezet.

Een woordvoerder van de rederij verklaarde dat crewleden werden opgeroepen omdat twee mannelijke passagiers gewelddadig waren tegenover muzikanten die voor het avondentertainment op het schip zorgden. De twee passagiers, die volgens de rederij onder invloed waren, werden door het veiligheidspersoneel in bedwang gehouden.

Op het Mexicaanse eiland Cozumel volgde overigens uiteindelijk goed nieuws voor de passagiers. Daar mochten ze gisteren het schip verlaten. De rederij meldde ook nog dat de 4.580 gasten aan boord volledig zullen vergoed worden.

Bron: Algemeen dagblad