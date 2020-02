AD | Chata-ceo: Investeren in lokale talenten

Willemstad – Banen genoeg in de toeristische sector, maar het is moeilijk om geschikte lokale talenten te vinden om de functies op te vullen. Het aanbod van opleidingen op mbo- en hbo-niveau moet beter aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Dat zegt ceo Miles Mercera van Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) tegen het Antilliaans Dagblad. ,,Curaçao moet nu echt investeren in lokale talenten, zodat degenen die de passie en motivatie hebben om in het toerisme te werken ook werkelijk een kans krijgen.”

Voorwaarde is dat het aanbod van toeristische opleidingen op mbo- en hbo-niveau goed aansluit op de vraag naar arbeidskrachten. Want op alle niveaus moet een opleiding of training te volgen zijn. Dus ook aan de University of Curaçao (UoC). De universiteit heeft op dit moment geen toeristische opleiding. Mercera: ,,Daarover hebben we gesprekken. Met UoC, maar ook met andere opleidingsinstituten.”

Op Curaçao is er een schaarste aan lokaal personeel in de toeristische sector. Volgens Mercera bestaat er wel interesse, maar beschikken kandidaten vaak niet over de vereiste certificatie of ontbreekt het aan de basiskennis die nodig is voor een baan in de hospitality. ,,Mensen hebben geen opleiding, niet de juiste studie gevolgd of onvoldoende ervaring”, zegt Mercera.

Chata heeft in december vorig jaar het project ‘Kla pa Turismo’ gelanceerd, samen met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Het project is onderdeel van ‘de Groeistrategie Curaçao Integraal & Samen’ van het kabinet-Rhuggenaath. De bedoeling is dat op korte termijn 300 mensen worden opgeleid met een baangarantie.

De eerste groep van 45 kandidaten is een maand geleden begonnen en heeft het theoretische deel van de training afgerond. Zij beginnen nu aan de ongeveer 20 weken durende praktijk bij een van de leerbedrijven. Dat zijn hotels en restaurants. Mercera:

,,Om de twee, drie weken gaat er weer een nieuwe groep van start. Dat gaat zo een jaar lang door.”

Het gaat om onder andere functies in de keuken, de housekeeping, als bartender of als kok. Allemaal mensen die voor het eerst werken in het toerisme. Bij de aanmelding wordt vooral gekeken naar motivatie, persoonlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Maar de grote kracht van ‘Kla pa Turismo’ zit hem in het feit dat iemand pas aan het leerwerktraject kan beginnen als er een baangarantie is afgegeven.

,,Bedrijven zelf hebben de kandidaten geïnterviewd”, zegt Mercera. ,,Pas als een bedrijf iemand geschikt vindt en heeft besloten mee te willen investeren, begint die persoon aan de theoretische training.”

Eind maart vorig jaar werd al bekendgemaakt dat in het kader van de groeistrategie op korte termijn 300 mensen moesten worden klaargestoomd voor een baan in de toeristische sector. Mercera zei destijds dat er 1.500 vacatures ingevuld moesten worden.

Het Marriott is inmiddels geopend met 400 kamers en in april volgt Corendon met de eerste fase van het hotel, nog eens 380 kamers. Uitgaande van 1,5 werknemer die een hotel voor elke kamer in dienst moet nemen, zijn dat al 1.200 banen. Indirect leveren de nieuwe hotelkamers ook extra werkgelegenheid.

Bron: Antilliaans Dagblad