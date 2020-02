AD | Chata opent nieuw verenigingsjaar

Het jaar 2020 is voor hotelvereniging Chata het jaar van de aandacht voor de mensen, werkzaam in het toerisme.

Tijdens de jaaropening zette ceo Miles Mercera (links) bijzonder presterende werknemers, zoals de ‘employee of the year’, de ‘supervisor of the year’ en de nieuwe ambassadeur voor het eiland in het zonnetje. Tevens werd het in het bijzijn van minister Giselle Mc William (midden) het nieuwe promotiemagazine ‘In Curacao 2020’ gepresenteerd.

Op de foto de nieuwe supervisor of the year Iris Faneyt (2e van rechts), werkzaam in het Avila Beach Hotel, bij de uitreiking van de oorkonde.

Foto Els Kroon

Bron: Antilliaans Dagblad