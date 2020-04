AD | Chata: Tijd van essentieel belang

Willemstad – Hospitalityvereniging Chata hoopt dat Nederland het ondersteuningsplan van de Curaçaose regering – inclusief de benodigde financiering – snel goedkeurt.

,,Tijd is van essentieel belang bij dit voorstel voor arbeidsondersteuning”, zo benadrukt de vereniging in een paginagrote advertentie elders in deze krant.

Het door de regering van Curaçao voorgestelde arbeidsondersteuningsplan zal volgens Chata de drijvende kracht zijn achter het voortbestaan van de toeristenindustrie. ,,Het zal op de een of andere manier ook de bedrijfscontinuïteit garanderen door de economische infrastructuur van de business in place te houden en een snellere comeback te garanderen zodra de coronacrisis voorbij is. Dit, in combinatie met de eerder aangekondigde plannen, zijn allemaal belangrijke ingrediënten om de crisis te kunnen overwinnen”, aldus Chata, die de regering prijst voor de genomen maatregelen.

De hospitalityvereniging geeft aan dat de horeca en het toerisme twee van de sectoren zijn die het meest zijn getroffen door de coronacrisis en dat deze sectoren ook het komende kwartaal kwetsbaar blijven. In dit kader juicht de vereniging de ‘moedige inspanningen en maatregelen van de regering van Curaçao’ toe om de veiligheid, de volksgezondheid en het welzijn van de gemeenschap te waarborgen.

,,Chata’s belangrijkste focus sinds het begin van de crisis was om haar leden op verschillende manieren te ondersteunen, met een focus op liquiditeit (cashflow) en het veiligstellen van de werkgelegenheid van 16.000 professionals uit de industrie.” Chata is zelf voortdurend in dialoog geweest met het ministerie van Economische Ontwikkeling om input te leveren over het ondersteuningsplan en gegevens over de impact op de toeristenindustrie met de regering te delen.

,,De grootste zorg van Chata over werkgelegenheid en arbeidsondersteuning is aangepakt door de regering van Curaçao. De toeristenindustrie zal, net als de andere getroffen industrieën op Curaçao, arbeidsondersteuning krijgen in de vorm van een subsidie om aan haar arbeidsverplichtingen te kunnen voldoen. Deze ondersteuning heeft een directe impact op de werknemers in de branche doordat ze hun baan kunnen behouden en hun inkomen kunnen blijven ontvangen.”

Nu het pakket op tafel ligt, is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk door Nederland wordt goedgekeurd, zo benadrukt de hospitalityvereniging. Maar ook dat alle andere economische sectoren het voorstel van de regering steunen en het zo goed mogelijk uitvoeren. ,,We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Deze crisis zal de bouwgrond zijn voor de herpositionering van Curaçao voor een betere toekomst”, aldus Chata tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad