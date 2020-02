AD | CMC behandelt eerste patiënt met Linac

Willemstad – De eerste kankerpatiënt is afgelopen dinsdag behandelt met de nieuwe radiotherapieapparatuur Linac (Linear Accelerator) in het Curaçao Medical Center (CMC).

Het proces werd begeleid door de MSc. Omar Aria, de medisch fysicus, in samenwerking met dr. Michael Samson, en dr. Farley Andrea.

De medische apparatuur van Linac stuurt een röntgenstraal op het hoogste energieniveau naar de specifieke locatie van de tumor. Doel van de behandeling is alle kankercellen te vernietigen en tegelijkertijd alle andere gebieden die als ‘normaal’ worden beschouwd, te beschermen. De apparatuur kan voor alle delen van het lichaam worden gebruikt.

Voor het ontvangen van de behandeling moest de patiënt plat op zijn rug op de behandeltafel liggen. De behandeling duurde minder dan 10 minuten en de patiënt heeft niets tijdens de behandeling gevoeld, aldus het CMC.

De patiënt gaf aan dat het proces ‘een stuk soepeler verliep dan verwacht’. Hij voelde zich volgens het CMC ‘zeer kalm en comfortabel dankzij de goede behandeling van het personeel en de artsen’.

,,Volgens Aria mogen we erg trots zijn op de apparatuur van internationaal medisch niveau die bij CMC wordt gebruikt. In de constante strijd tegen kanker hebben we nu hier de technologie, en empathie die een fundamentele rol spelen. Om deze redenen is CMC ervan overtuigd dat Curaçao zeer zeker een referentie kan zijn voor kankerbehandelingen in het Caribisch gebied”, aldus een bericht van CMC.

Voordat de patiënt radiotherapie ontvangt, doorloopt de patiënt een complete controle en CT-scan, legt Aria uit. Deze scan levert een volledig beeld van het lichaam en van het specifieke gebied dat moet worden behandeld. Met deze afbeelding trekt de specialist de tumor over in de computer om niet alleen het exacte gebied te bepalen, maar ook om de behandelingsdosis te berekenen. Nadat dit is goedgekeurd, worden de details naar de Linac-apparatuur verzonden. De Linac doorloopt nogmaals een kwaliteitstest en staat dan klaar voor de behandeling.

De afdeling Radiotherapie bestaat uit dertien medewerkers: acht laboranten, twee radiotherapeuten, een arts-assistent en een fysicus.

