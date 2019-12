AD commentaar | Klap OM & Pep(pie)talk

Voor de tweede maal in vijf jaar tijd werd de bekende loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos, in dezelfde zaak waarvoor hij in verband met dezelfde verdenking was opgepakt, door de rechter op vrije voeten gesteld. Een keiharde klap voor het Openbaar Ministerie (OM) dat stellig de indruk had gewekt ten opzichte van 2014 over nieuw bewijs te beschikken.

Het lukte de rechter-commissaris te overtuigen, maar de drie rechters van het Hof trapten gisteren op de rem en stelden Dos Santos in een hogerberoepszaak die zijn advocaten hadden aangespannen in vrijheid.

Reden voor raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran om victorie te kraaien. Terecht. Dat zou elke advocaat doen. Het recht heeft in zijn ogen gezegevierd en Sulvaran complimenteerde de drie rechters om hun ‘kurashi’ (moed). Dat mag uiteraard en is allemaal prima.

Dubieus wordt het echter als een burger en zeker een doorgewinterde jurist als Peppie de ene keer het gerecht (de hemel in) prijst en de andere keer weer de grond inboort. Dat is niet consistent en niet geloofwaardig, maar vooral schadelijk voor een van de belangrijkste pilaren waarop de democratische rechtsorde van het Land Curaçao steunt: de rechtsprekende macht. Die is in ons land gelukkig in alle opzichten onafhankelijk en dus opgewassen tegen de andere takken van de trias politica – de uitvoerende macht (regering) en de wetgevende macht (parlement) – maar ook tegen het OM.

Dit laatste is in de 150 jaar dat ons Hof bestaat keer op keer aangetoond. Dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – voorgezeten door een president van eigen bodem – naast een groeiend aantal Caribisch-Nederlandse rechters (groten)deels bestaat uit Europees-Nederlandse rechters, doet daar volstrekt niets aan af.

De bewoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk mogen juist blij en zelfs erkentelijk zijn dat het lukt (voldoende) rechters van elders aan te trekken die hier geschillen beslechten. Dan past het niet als dezelfde advocaat, die nu geheel begrijpelijk in zijn nopjes is, regelmatig op ongepaste wijze uithaalt richting datzelfde gerecht.

Het was maar kortgeleden dat Sulvaran niet alleen sprak over ‘schaamteloze justitie’ (verwijzend naar vooral het OM), maar ook de ‘rechterlijke willekeur’ hekelde. In een regelrechte aanval op het Hof twijfelde Peppie openlijk of er wel sprake is van een eerlijke rechtspleging. Hij zette grote vraagtekens bij een bepaalde rechter maar ook en zelfs bij het Hof van Justitie in het algemeen. ,

,Wie behoedt ons voor deze rechters?”, vroeg hij hardop af, wetende dat rechters weliswaar onafhankelijk zijn maar niet in staat zijn zich publiekelijk te verdedigen. De controversiële strafpleiter die zich kennelijk door niets en niemand laat remmen, stelde bovendien dat ‘de beroepsethiek kennelijk niet erg hoog in het vaandel staat bij dit Hof’. Hetzelfde Hof waartoe hij zich wendt om zijn recht te halen.

Rechtspraak kan anders uitvallen dan gewenst of zelfs verwacht, maar is niet zoiets als een grabbelton of Facebook – like of geen like – maar een voornaam instituut dat elke weldenkende inwoner en zeker juristen moeten koesteren en beschermen.

Het zou de Orde van Advocaten, al erg lang stil, daarom niet misstaan als beroepsgenoten op het grote maatschappelijk belang hiervan worden gewezen. Ook Pep(pie)talk mag wel iets meer geloofwaardiger en respectvoller zijn. En het OM? Dat moet kennelijk veel beter zijn huiswerk doen, serieus bij zichzelf te rade gaan wat hier in zeer ernstige mate mis lijkt te zijn gegaan en hierover met de gemeenschap goed communiceren.

