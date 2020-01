AD | ‘Communicatieplan raffinaderij’

Willemstad – Statenlid Stephen Walroud (PAR) wil van minister van Algemene Zaken Eugene Rhuggenaath (PAR) weten wat het communicatieplan is waarmee voorkomen wordt dat de deal met de Klesch Group in een negatief daglicht komt te staan. Hij verwijst naar de ‘tendentieuze en manipulatieve’ informatie die gelanceerd wordt tegen het hele proces dat nu loopt om de raffinaderij open te houden, met als doel de deal met Klesch terug te draaien.

Om nog meer misvattingen te voorkomen, vraagt Walroud ook om een update over de volgende stappen die genomen worden met betrekking tot de raffinaderij en de overeenkomst met Klesch. Hij vraagt wat de ontwikkelingsplannen zijn van de 180 hectare terrein rond het Schottegat die nu vrijgekomen is en de lege terreinen rond Bullenbaai die in verbinding staan met de ‘Jetty 2’.

Overigens is het Statenlid vol lof over de informatie die tijdens het hele proces door de regering gegeven is. Hij is ook te spreken over het feit dat het merendeel van de werknemers zich heeft laten registreren bij Curaçao Refinery Utilities (CRU) en dat Gary Klesch persoonlijk op Curaçao met verschillende partijen gesproken heeft waaronder de vakbonden. Geruststellend vindt hij het dat de vakbondsvoorzitters positief leken te zijn na de vergadering met Klesch. Hij eindigt zijn schrijven met 22 vragen aan Rhuggenaath.

Zo wil hij weten wat er precies in de transitieperiode gedaan moet worden en waarover er nog onderhandeld moet worden met de Klesch-entiteiten. ,,Wie gaat uiteindelijk de overeenkomsten tekenen? Zijn de nu beschikbaar gekomen terreinen verontreinigd? Hoe worden de terreinen ontwikkeld en door wie? Hoe staat het met de plannen om te komen tot een liquefied natural gas (lng)-plant?”, zo wil Walroud nog meer weten.

En met betrekking tot de tendentieuze informatie wil hij van de regering weten of het waar is dat deze het volk besteelt door de terreinen voor 1 dollar te verkopen. ,,Is het nog mogelijk de deal met Klesch in te trekken? Hoe realistisch is het om zelf de raffinaderij te draaien en managen? En zijn onze eigendommen echt definitief en voor altijd verkocht aan Klesch?”

Bron: Antilliaans Dagblad van 18 januari 2020