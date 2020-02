AD | Containercellen op Sint Maarten niet gebruikt

Philipsburg/Amsterdam – De containercellen uit Bonaire die verlichting moesten brengen bij de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten staan nog steeds ongebruikt buiten de muren van het complex.

Dat bleek bij het bezoek vorige week van de voortgangscommissie aan Sint Maarten. Dat schrijft Trouw na een gesprek met voorzitter Nico Schoof.

Schoof is al langer erg kritisch over het gebrek aan vooruitgang in de gevangenis, waar de omstandigheden erg slecht zijn. Onlangs nog uitte hij zijn ongenoegen in een gesprek met enkele Kamerleden en nu ook in Trouw. Hij wijst overigens ook op een gebrek aan actie vanuit Nederland.

De zestien containercellen zullen de problemen niet oplossen, maar zouden die wel kunnen verzachten. Een van de problemen is het gebrek aan capaciteit in Point Blanche. Met de containers zouden er 32 plaatsen bijkomen als ze allemaal ingezet worden. Tot nu zijn er maar elf geleverd, maar ook die worden niet gebruikt. Criminelen lopen vrij rond omdat er geen plek voor hen is om hun straf uit te zitten.

Het vallen van het zoveelste kabinet op Sint Maarten een half jaar geleden maakte de situatie er niet beter op, schrijft Trouw. Daardoor was er lang geen minister van Justitie die beslissingen kon nemen. Niemand voelt zich verantwoordelijk, zegt Schoof in de krant. Nederland wacht met de armen over elkaar tot er weer overlegd kan worden met een nieuwe minister.

De Nederlandse krant maakt ook melding van enkele al lang bestaande problemen die de commissie al vele malen heeft aangekaart. Door het nijpende personeelsgebrek bij de gevangenis komt er niets terecht van dagbesteding en resocialisatie. Er hangt een bedreigende sfeer in Point Blanche. Verder schrijft de krant over de gevangenen uit Sint Maarten die ‘tegen betaling’ in Nederland (20) en op Curaçao (8) vastzitten.

