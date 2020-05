AD | Corendon: ‘Coronavrij’ naar Curaçao

Lijnden – Reisorganisatie Corendon wil nog voor het eind van de zomer de eerste gasten naar het spiksplinternieuwe Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao brengen. Daar zouden ze ‘coronavrij’ van hun vakantie moeten genieten, dus zonder maatregelen als social distancing en een verbod op groepsvorming.

De organisatie heeft alle vakanties tot en met 25 juni afgelast. Maar daarna wil Corendon weer opstarten in de eigen resorts, te beginnen met Turkije. De vakantiegangers worden dan vlak voor hun vlucht getest op het coronavirus. Dat gebeurt op een speciale testlocatie in het Corendon Village Hotel vlakbij Schiphol.

Door de vakantiegangers gedurende hun vakantie af te schermen en bij elkaar te houden denkt Corendon het gevaar op besmetting en een uitbraak van Covid-19 zo goed als geheel te elimineren. Zij mogen hun hotel niet verlaten en kunnen zo ongehinderd van hun all-inclusive vakantie genieten.

Na Turkije wil Corendon ook Curaçao snel aan het programma toevoegen. Daar is dan wel de medewerking van KLM voor nodig, omdat het bedrijf nog niet met de eigen vliegtuigen naar Curaçao vliegt, zoals naar andere bestemmingen. Wanneer Curaçao toegevoegd zal worden, is nog niet bekend,

Corendon zegt dat ‘in de komende weken’ hierover wordt overlegd. Voor het testen met sneltests moeten de passagiers zelf betalen (50 euro per persoon). Corendon verzekert dat de tests betrouwbaar zijn en door gekwalificeerde medische teams worden afgenomen. Er wordt al een proef gedaan met het eigen personeel.

Corendondirecteur Steven van der Heijden wil zijn klanten een zorgeloze vakantie kunnen aanbieden:

,,Vakantie waarbij je 1,5 meter afstand van elkaar moet houden of mondkapjes moet dragen, is voor ons geen vakantie. Wij willen dat onze klanten zich vrij en zorgeloos kunnen bewegen tijdens hun vakantie en daar gaan we vanaf 26 juni voor zorgen. Zowel tijdens de vlucht als in het hotel kunnen onze gasten zich net zo ontspannen en in de watten laten leggen als onder normale omstandigheden. De enige restrictie is dat gasten het resort niet kunnen verlaten omdat we dan hun veiligheid niet meer kunnen garanderen.”

Corendon houdt nog wel een slag om de arm bij de plannen. De gezondheid en veiligheid van de klanten gaat ook bij dit plan voor alles, aldus de organisatie. Als er twijfel bestaat over de coronavrije vakanties dan worden ze alsnog uitgesteld.

Bron: Antilliaans Dagblad