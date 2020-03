AD | Corendon Curaçao zet bouw voort

Willemstad – Corendon, dat op Curaçao bezig is met de constructie van een hotelcomplex van ruim 800 kamers, heeft vertrouwen in een goede afloop van de wereldwijde crisis rond het coronavirus.

Zo mag worden opgemaakt uit een persbericht waarin de reisorganisatie aangeeft de bouw bij Rif in Otrobanda voort te zetten: ,,We gaan door met de bouw van ons hotel en zorgen ervoor dat we klaar zijn om onze gasten te ontvangen zodra dat toegestaan is.” Corendon zegt hierbij onder andere afhankelijk te zijn van de door de regering van Curaçao en Nederland genomen maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

,,Als Corendon Hotels & Resorts ondersteunen wij de beslissingen van de regering van Curaçao en Nederland volledig en delen wij de prioriteit om iedereen veilig te houden.” Corendon Hotels & Resorts, geleid door Atilay Uslu, heeft sinds de start van het bedrijf ‘altijd gestreefd naar een zo veilig en plezierig mogelijk verblijf’. ,,Veiligheid en welzijn van onze gasten, werknemers en partners staat bij ons altijd voorop, onder álle omstandigheden.”

Aangezien de regering van Curaçao de grenzen heeft gesloten en alle inkomende vluchten heeft geannuleerd, kan Corendon de eerste gasten niet op 1 april – de officiële openingsdatum – ontvangen. ,,Onze gasten worden geïnformeerd en samen met de verschillende reisorganisaties kijken we naar een nieuwe datum voor hun verblijf.”

De regering in Willemstad heeft daarnaast extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen, vervolgt Corendon. ,,Dit betekent voor onze medewerkers dat we de maatregelen van de regering van Curaçao zullen volgen. Onze medewerkers gaan werken in kleinere groepen, met minder mensen, zodat er afstand kan worden gehouden tussen arbeiders en iedereen veilig blijft.”

Dit leidt ertoe dat minder werklieden werkzaam zullen zijn op de bouwplaats. De reisorganisatie legt uit dat de maatregelen ook tot gevolg hebben dat de opening van het hotel later zal plaatsvinden dan gepland.

,,Op dit moment is de situatie voor iedereen onduidelijk en worden er elke dag nieuwe maatregelen genomen. Daarmee is het voor ons ook onmogelijk om een realistische datum te geven wanneer we open kunnen gaan.”

Corendon Mangrove Beach Resort wenst ‘iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijden’. ,,Blijf veilig en zorg goed voor elkaar.”

Bron: Antilliaans Dagblad