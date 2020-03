AD | Corona grote klap voor Aruba

Oranjestad – ,,Het opschorten van de cruises vanuit de Verenigde Staten voor de komende dertig dagen is een grote klap voor ons toerisme.” Dat zei minister Dangui Oduber van Toerisme, Volksgezondheid en Sport.

Hij kan wel begrip opbrengen voor de beslissing van president Donald Trump in de strijd tegen het coronavirus. ,,Maar onze economie wordt volledig lamgelegd.”

Vrijdagmiddag maakte de Arubaanse regering bekend dat er twee personen op Aruba positief getest zijn. Een van hen, een Amerikaan die als consultant betrokken is bij WEB, wordt in isolatie gehouden in het ziekenhuis, maar vertoont geen symptomen. Als dat zo blijft, kan hij Aruba begin deze week verlaten. De man is op vakantie geweest in Egypte en ontdekte achteraf dat een van zijn reisgenoten besmet is met corona. Inmiddels is dat twee weken geleden, dus de kans dat hij ziek wordt en daarmee besmettelijk, is gering. Uit voorzorg blijven de dertien mensen met wie hij contact heeft gehad bij WEB in thuisquarantaine en worden zij getest. Geen van hen vertoont symptomen.

Tijdens een persconferentie over de kwestie werd benadrukt dat het drinkwater niet besmet is met Covid-19. De consultant is alleen in het hoofdgebouw geweest en niet op het productieterrein.

Minister Xiomara Ruiz-Maduro laat weten dat er voldoende voorraden voedsel en andere artikelen zijn op Aruba. ,,De gemeenschap hoeft absoluut niet in paniek te raken en te gaanhamsteren. De containers met voedsel worden gewoon verscheept, dus de winkels worden bevoorraad. Ook benzine is er genoeg en de aanvoer is geregeld.”

De bewindsvrouw reageert hiermee op de koopwoede die vrijdag ontstond na het bericht over de twee coronagevallen. Ze benadrukte dat de controleurs van Directie Economische Zaken de komende tijd extra prijscontroles uitvoeren. Ze vroeg winkeliers geen prijsverhogingen door te voeren.

Het Horacio Oduber Hospitaal heeft te maken met onverwachte gevolgen. In sommige gangen liggen ontsmettingsmiddelen en handschoenen klaar voor personeel en bezoekers van risicopatiënten. Bezoekers blijken deze spullen mee te nemen en zelfs het toiletpapier is niet veilig.

In verband met de laatste ontwikkelingen worden alle openbare evenementen afgelast tot 31 maart 2020. Dit omvat alle activiteiten van de overheid en alle privé-activiteiten met een politievergunning. Na deze datum zal een evaluatie plaatsvinden en zal er een beslissing worden genome. Scholen, kinderopvang, naschoolse opvang zijn vanaf vandaag de hele week gesloten en aan het einde van de week wordt hierover verder beslist.

,,Nu moeten we ons richten op het indammen en voorkomen van de overdracht van het virus. Degenen die het meeste risico lopen, zijn personen ouder dan zestig jaar en personen met chronische ziekten. Zorg goed voor ze. Was uw handen twintig seconden met zeep en gebruik hand desinfecterende middelen als u uw handen niet kunt wassen. Vermijd lichamelijk contact, begroet elkaar zonder elkaar de hand te schudden, te knuffelen of te zoenen. De regering van Aruba neemt in dit verband al de nodige maatregelen. Het publiek moet ook voorzorgsmaatregelen nemen. U heeft het zelf in de hand”, benadrukte de premier.

Wie zich ziek voelt moet thuisblijven en bij coronaverdenking 280-0101 bellen voor nadere instructies. In verband met het grotere risico voor ouderen is het voorlopig niet toegestaan een bezoek te brengen aan mensen die in een bejaardentehuis wonen. Wel wordt de bevolking verzocht in de gaten te houden of alleenwonende ouderen hulp nodig hebben, bijvoorbeeld met boodschappen, zodat ze zich niet onder het publiek hoeven te begeven.

De politie heeft laten weten dat Bureau Examen Rijbewijs gesloten is tot nader order. Er worden geen examens afgenomen. Warda nos Costa heeft besloten voorlopig geen bezoek toe te staan aan mensen die worden vastgehouden om uitgezet te worden. Mensen met een meldplicht moeten zich op dinsdag om 10.00 uur melden.

Ten aanzien van het openbaar vervoer geldt dat de vergunninghouder zijn voertuig dagelijks moet ontsmetten. In het voertuig moet handsanitizer beschikbaar zijn, evenals informatie over het coronavirus. De vergunninghouders kunnen dit ophalen bij Directie Volksgezondheid. Wie op een passagier stuit die mogelijk besmet is met het coronavirus, dienst de persoon in kwestie te verwijzen naar telefoonnummer 280-0101.

Sinds gisteren is de toelating van reizigers uit Europa, China, Iran en Zuid-Korea tot en met 31 maart 2020 beperkt. Intussen is de lijst van landen van waaruit geen bezoekers welkom zijn, uitgebreid met Singapore, Japan, Zwitserland, Noorwegen en Groot-Brittannië. Passagiers die minder dan twee weken geleden in een van deze landen zijn geweest, worden niet langer op Aruba toegelaten. Omvliegen via andere landen heeft weinig zin, want dat wordt gecontroleerd.

De regering heeft de diensthoofden opdracht gegeven waar mogelijk het personeel thuis te laten werken. Verder is de bedoeling om contact met burgers zo veel mogelijk te beperken. De belastingdienst vraagt ondernemers gebruik te maken van het nieuwe online platform Bo Impuesto. Hoe dat werkt is op te vragen via telefoon 5227437 of e-mail [email protected] en betalingen kunnen uitsluitend online gedaan worden.

Ook andere overheidsdiensten nemen soortgelijke maatregelen. ,,De regering is zich ervan bewust dat dit dramatische maatregelen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat het nodig is in het belang van Aruba”, aldus premier Wever-Croes.

Bron: Antilliaans Dagblad