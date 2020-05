AD | Corona nekt Klesch-deal

Willemstad – Een nieuwe tegenslag voor Curaçao: door de wereldwijde coronacrisis is Klesch Group niet in staat de petroleumindustrie op het eiland nog in de eerste helft van dit jaar, zoals eerder was afgesproken, over te nemen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat dit betekent voor de bijna 900 voormalige Isla-werknemers, die in afwachting van de overname van de exploitatie door Klesch, sinds januari voor de volle 100 procent worden uitbetaald met gemeenschapsgelden afkomstig van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).

Daarnaast ontvingen zij twee van de in totaal vijf tranches in het kader van de afvloeiingsregeling van hun vorige werkgever, Refineria Isla Curaçao, dochterbedrijf van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA. De rest is geconditioneerd door Isla/PdVSA.

Eind december 2019 werd tussen RdK (eigenaar/verhuurder) en Klesch (huurder/operator) een Asset Purchase and Sale Agreement getekend. Toen was er nog geen vuiltje aan de lucht. Optimisme alom.

Klesch zou zo spoedig mogelijk, eventueel al in april, maar in elk geval vóór 1 juli de exploitatie van raffinaderij, Curaçao Refinery Utilities (CRU) en de terminal bij Bullenbaai voor zijn rekening nemen.

Totdat Covid-19 roet in het eten gooide. Het Antilliaans Dagblad berichtte eind maart al dat corona voor ‘vertraging’ had gezorgd. Gisteren berichtte RdK dat Klesch – ‘zelf getroffen door de impact van Covid-19’ – het niet redt voor 30 juni. In een brief aan het personeel wordt gesteld dat Klesch heeft aangegeven zich aan de afspraak te willen houden om de deal alsnog af te ronden.

In een persbericht meldt RdK dat Klesch heeft gemeld dat de eindovereenkomst er ‘vóór de jaarwisseling’ ligt. Hoewel het een prioriteit is voor RdK, kan er op dit moment nog niets concreets worden gezegd over wat er na juni gebeurt. De directie hoopt ‘de komende weken’ meer helderheid te kunnen geven.

In de hele wereld liggen als gevolg van corona economieën plat en is mede daardoor internationaal de olie-industrie zwaar in de min. De vraag zal in mei met ruim een kwart krimpen en olieraffinage is momenteel niet rendabel. En dat is wat Klesch op Curaçao komt doen: raffineren. De raffinagemarge is echter negatief en dat geldt ook voor de prognoses voor de rest van 2020. Grote petroleummaatschappijen maken zwaar verlies.

In een schrijven aan de werkers wordt door de directie van RdK en CRU erkend dat er veel vragen zullen zijn, vooral over wat er na eind volgende maand zal gebeuren; dan verloopt de uitbetaling aan het ex-personeel van Isla/PdVSA.

RdK, een vennootschap van het Land Curaçao, draait momenteel op voor alle operationele kosten van het stationair aan de praat houden van de raffinaderij. Dat gebeurt uit de reserves van deze overheids-nv. ,,Deze reserves zijn echter niet onbeperkt.”

In het ergste geval kost dit circa 115 miljoen gulden (personeel en materiaal 15 miljoen per maand en brandstofuitgaven maandelijks nog eens 4 miljoen gulden). Het gaat om 897 mensen die ‘voor bepaalde tijd’ in dienst zijn bij CRU. Daarnaast biedt de RdK-dochter werk aan 253 werklieden van aannemers en ‘een niet-gedefinieerd aantal dienstverleners’.

Daarom wordt ‘hard gewerkt’ om op andere wijze gelden te genereren door de terminal bij Bullenbaai in bedrijf te stellen, namelijk om zo spoedig mogelijk als olieopslag dienst te doen. Daar is momenteel internationaal zeer veel vraag naar. Tegelijkertijd wordt alles gedaan om de uitgaven terug te dringen, waaronder personeelskosten. Aldus het persbericht.

Ook zet RdK ‘alle juridische middelen in’ om Refineria Isla, de vorige operator, en moederbedrijf PdVSA te dwingen tot nakoming van oude schulden, waaronder onbetaald gebleven leasebedragen en vergoedingen voor afname van CRU-producten. Het gerecht vonniste eerder dat RdK recht heeft op ruim 52,7 miljoen dollar (bijna 95 miljoen gulden) van Isla/PdVSA, terwijl de eis van een boete van 100 miljoen dollar (180 miljoen gulden) vanwege wanprestatie door de Venezolaanse ex-exploitant werd afgewezen, want die ‘leent zich niet voor een beoordeling in een kort geding’.

Bron: Antilliaans Dagblad