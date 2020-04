AD | Coronacrisis raakt dekkingsgraad PCN Bonaire

Kralendijk – De dekkingsgraad van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) heeft een flinke tik gekregen door de coronacrisis.

Daar waar het fonds kortgeleden nog een dekkingsgraad van rond de 112 procent had, is de dekkingsgraad nu aanzienlijk lager. Volgens PCN-voorzitter Harald Linkels liggen er twee oorzaken aan de daling ten grondslag.

,,Ten eerste hebben wij, net als andere fondsen, flinke verliezen op de beurs opgelopen sinds de uitbraak van de crisis rond het Covid-19-virus. Daarnaast heeft de FED, het stelsel van Amerikaanse Centrale Banken, de officiële rente aanzienlijk verlaagd, hetgeen leidt tot een sterke stijging van onze voorziening.”

Omdat de dekkingsgraad van het fonds wordt berekend op basis van een zogenaamd twaalfmaandsgemiddelde, werkt de plotselinge rentedaling nog niet direct door in de beleidsdekkingsgraad. Per eind maart was deze dan ook nog altijd zo’n 104 procent. Als echter wordt gekeken naar de actuele rente, dan zou de dekkingsgraad van het fonds nog maar zo’n 87 procent bedragen.

Linkels wijst erop dat het fonds weliswaar een tik heeft gekregen van recente ontwikkelingen, maar PCN nog voldoende tijd heeft om te herstellen. Ondertussen loopt de bouw door van het nieuwe pand, waarin de administratie van het fonds wordt gehuisvest. Omdat er op Bonaire geen sprake is van een lockdown, verloopt de constructie vooralsnog volgens plan.

Bron: Antilliaans Dagblad