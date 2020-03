AD | Coronavirus vertraagt de deal met Klesch

Voor closure nog ondertekening diverse contracten nodig

Willemstad – Vanwege het coronavirus zijn ook de onderhandelingen met de Klesch Group enigszins opgeschort.

,,Sommige belangrijke experts kunnen op dit moment niet reizen. Er wordt gemikt op een ‘closure’ in mei in plaats van april”, aldus directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy.

Hij reageert hiermee op een vraag van het Antilliaans Dagblad, dat een brief aanhaalt van premier Eugene Rhuggenaath (PAR) in antwoord op eerdere vragen van het Statenlid Stephen Walroud over de status van de onderhandelingen.

Daarin stelt Rhuggenaath dat de regering van Curaçao en RdK verwachten dat de deal (‘closing contracts’) met Klesch vóór eind juni van dit jaar kan worden afgerond. ,,Maar alle acties zijn er op dit moment op gericht om in april al tot een akkoord te komen, als beide partijen aan de verplichtingen kunnen voldoen”, zo schrijft de regeringsleider erbij. De brief is gedateerd 16 maart 2020, toen de maatregelen tegen het coronavirus al hun intrede deden. In zijn antwoord wordt nog niet gerept over de vraag of de coronacrisis ook van invloed is op de onderhandelingen met de Klesch Group. Dit blijkt dus tien dagen later echter wel het geval.

De premier stelt in zijn schrijven vast wat er nog moet gebeuren: ,,Om tot een ‘closing’ te komen moet Klesch nog aan het volgende voldoen: het tekenen van een Government Agreement (overeenkomst met de overheid, red.), een Environmental Baseline Agreement (overeenkomst over milieunormen) en Ancillary Agreements (aanvullende overeenkomsten) met enkele overheidsbedrijven zoals Aqualectra, Curoil, Buskabaai/Asphalt Lake Recovery en Kompania di Tou Kòrsou (KTK). Er moet een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) komen met de vakbonden en er moeten de nodige vergunningen uitgegeven worden om de raffinaderij operationeel te maken.

,,De Project Management Organisatie (PMO) coördineert dit hele proces”, zo stelt hij. Op de vraag of Curaçao nog onder de deal met Klesch uit kan, antwoordt Rhuggenaath: ,,Dit kan nog vóórdat de ‘closing’ heeft plaatsgevonden en alleen als er niet aan de afgesproken condities voldaan kan worden, zoals bijvoorbeeld het kapitaal om de ‘start-up’ mogelijk te maken of als Klesch niet tot een overeenkomst kan komen met de regering over milieu- of fiscale zaken. Er moet dus nog het een en ander uitonderhandeld worden. Er is onderling wel afgesproken dat als partijen er samen niet uitkomen, er geen boetes over en weer worden opgelegd. Mocht er unilateraal opgezegd worden, dan kan dat wel juridische of financiële consequenties hebben.”

‘RdK zelf investeerder’

Binnen RdK is een reorganisatie gaande waarin een team zich met de ontwikkeling van de terreinen gaat bezighouden. ,,Het is mogelijk dat RdK zelf investeerder wordt”, aldus Rhuggenaath, die uitlegt dat voor de ontwikkeling van de ‘eigen’ terreinen een visie in de maak is. Zo is het de bedoeling dat ten westen duurzame industrie ontwikkeld wordt zoals compostering, schroothandel en alternatieve energie. Ten oosten wordt er toeristische en maritieme ontwikkeling voorgesteld. Voor Bullenbaai gaat het om industriële ontwikkeling. ,,RdK werkt aan een masterplan”, stelt Rhuggenaath. Op de vraag van Statenlid Walroud of ook andere bedrijven hierbij betrokken worden, antwoordt de minister-president: ,,Ja. RdK en Curoil werken samen aan de ontwikkeling van een stand-alone olieterminal, om zo de voorziening voor Curaçao te faciliteren. Er wordt ook gewerkt met Curaçao Ports Authority (CPA) en in een later stadium tevens met andere entiteiten. Nederlandse bedrijven zullen verder mogelijk betrokken worden.” Vooralsnog is het niet de bedoeling dat buitenlandse ondernemingen ook de terreinen in erfpacht krijgen, benadrukt Rhuggenaath. Met Klesch moeten in elk geval ook nog notariële aktes getekend worden met betrekking tot de overdracht van terreinen. Hierover schrijft Rhuggenaath dat het gaat om de terreinen ten oosten van de raffinaderij die niet ontwikkeld zijn, tussen de joodse begraafplaats en de Nijlweg en ook een deel van de faciliteiten op Bullenbaai. Ongeveer 700 hectare is eigendom van RdK. En hiervan zal ongeveer 520 hectare aan Klesch in erfpacht overgedaan worden. Er is een indicatie van de terreinen die vervuild zijn. Maar samen met Klesch zal er een onderzoek gedaan worden met meer exacte gegevens. Het gaat merendeel om koolwaterstof in de bodem. Op de vraag van Walroud of met het uitgeven in erfpacht het Bupo-verdrag (het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten) wordt geschonden, antwoordt Rhuggenaath ontkennend. ,,Het Bupoverdrag gaat over verplichtingen tussen staten. Klesch is een bedrijf en geen staat. Bovendien heeft het uitgeven in erfpacht niets te maken met eigendom. RdK blijft als overheidsbedrijf eigenaar van de terreinen. Verder is het belangrijk te vermelden dat participatie van de bevolking in ons politieke systeem verloopt via de Staten. De Staten hebben de Landsverordening domaniale gronden aangenomen en de regering voldoet aan de wet.” De overige 180 hectare die door Refineria Isla/PdVSA werden gehuurd en die nu weer van RdK zijn, zullen met andere alternatieve industrieën ontwikkeld worden, zo geeft de bewindsman aan. Volgens hem zijn er van de meeste terreinen meetbrieven beschikbaar. ,,Deze nieuwe industrieën zijn goed voor de economie en moeten bijdragen aan een schoon en gezond milieu”, zo voegt de premier eraan toe.

Bron: Antilliaans Dagblad