AD | CPS-kraan botst tegen Julianabrug

Willemstad – Ondanks de goede voorbereidingen door de havenautoriteiten is één van de nieuwe kranen van Curaçao Port Services (CPS) zondag bij het binnenvaren toch tegen de Julianabrug gebotst.

Minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft vrijwel direct na het incident, na inspectie buiten en ook binnenin de brug, te kennen gegeven dat de schade minimaal is en de brug gewoon open kan blijven voor het autoverkeer.

Op de beelden die door verschillende media zijn gemaakt is te zien dat – met het gezicht naar de haven – het schip dat de kranen vervoerde iets te veel links (richting het westen) ligt, waardoor de eerste van de aan die kant uitstekende kranen tegen de linkerzijkant (de zuidpoot) van de brug knalt en als gevolg daarvan ook behoorlijk schade oploopt. Een klein uur na het incident werd door de regering en de havenautoriteiten een persconferentie belegd om de bevolking vooral gerust te stellen.

,,Er is geen reden tot paniek en de brug is direct van buiten en van binnen geïnspecteerd. Er is een kleine beschadiging te zien, de conserveringslaag en verf is er een beetje af, maar de schade is dermate klein dat de brug daarvoor niet afgesloten hoeft te worden. Er is geen reden tot bezorgdheid”, aldus minister Jesus-Leito.

Zij heeft aangekondigd dat er nog nader onderzoek gedaan zal worden de komende dagen en de uitslag hiervan ook met de pers en het publiek te zullen delen. Op een vraag vanuit de media of ‘we ons niet zorgen hoeven te maken over bijvoorbeeld metaalmoeheid van de brug’, legt de Jesus-Leito uit dat dit een onderzoek van een andere orde is en dat dit jaar nog met behulp van Rijkwaterstaat in Nederland grondig onderzoek gedaan zal worden naar de staat van de vijftig jaar oude markante brug.

,,Nogmaals, ik denk dat ik als verantwoordelijk minister iedereen gerust kan stellen. Ik kan het me ook niet veroorloven om onjuiste informatie te geven. De brug is voor ons een belangrijke ader en van economisch belang. Het sluiten van de brug uit veiligheidsoverweging staat niet in verhouding tot de schade die dit de economie zou toebrengen”, zo stelde zij. Overigens is nog niet bekend hoeveel schade de nieuwe CPS-kraan als gevolg van het ongeluk heeft opgelopen.

